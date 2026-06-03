Donald Trump felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta en Colombia
Donald Trump felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta y expresó su respaldo total rumbo a la segunda vuelta presidencial en Colombia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al candidato colombiano Abelardo de la Espriella, conocido como “El Tigre”, por su victoria en la primera vuelta presidencial y expresó su respaldo total de cara a la segunda ronda electoral.