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Donald Trump felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta en Colombia

Donald Trump felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta y expresó su respaldo total rumbo a la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Trump felicita a Abelardo de la Espriella tras ganar la primera vuelta en Colombia
Trump felicita a Abelardo de la Espriella tras ganar la primera vuelta en Colombia|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al candidato colombiano Abelardo de la Espriella, conocido como “El Tigre”, por su victoria en la primera vuelta presidencial y expresó su respaldo total de cara a la segunda ronda electoral.

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