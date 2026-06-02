No recibió su tratamiento contra el cáncer; por bloqueos en Bolivia, muere mujer de 24 años

En Bolivia, una joven de 24 años con diagnóstico de coriocarcinoma, un cáncer de ovario en etapa clínica avanzada, murió en las instalaciones de ginecología oncológica del Hospital General de Oruro, luego de que los bloqueos de manifestantes de Evo Morales impidieran su traslado urgente a La Paz para recibir radioterapia.

Crisis sanitaria: El impacto humano de los bloqueos en Bolivia

La paciente permaneció semanas internada en el hospital a la espera de un traslado que nunca se concretó. Médicos locales intentaron una cirugía paliativa para controlar un sangrado tumoral persistente, pero las medidas no bastaron y la hemorragia continuó pese a los tratamientos aplicados.

Pamela Aramayo, médica oncóloga del hospital, confirmó que el deceso ocurrió cuando la joven ya no pudo acceder al tratamiento de radioterapia que le habría dado una oportunidad frente a su enfermedad.

Su muerte se suma a las consecuencias directas de las movilizaciones y bloqueos de carreteras en el país. Este no es el primer caso. Autoridades de salud de Bolivia la contabilizan como la quinta víctima fatal atribuida a las interrupciones en el acceso a servicios médicos y traslados urgentes.

¿Por qué los bloqueos impiden el acceso a tratamientos médicos?

Las protestas y los cortes de vías terrestres, que continúan afectando a La Paz y El Alto, han generado escasez de alimentos, combustible y medicamentos, y han dificultado la recolección de residuos en varias ciudades.

Las restricciones de movilidad han impedido que pacientes con enfermedades graves accedan a centros especializados fuera de sus localidades, aumentando el riesgo para quienes requieren tratamientos continuos como quimioterapia o radioterapia.

Contexto político: Las demandas detrás de las movilizaciones

Los líderes sindicales de la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del expresidente Evo Morales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y rechazan llamados al diálogo.

Las demandas buscan revertir medidas de austeridad y enfrentar el aumento del costo de vida. Las protestas prolongadas han tensado el abastecimiento y la seguridad pública en varias regiones.