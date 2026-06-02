VIDEO: Por pelea entre pasajeros, desvían avión en Estados Unidos

En Estados Unidos, un vuelo que despegó de Puerto Rico tuvo que ser desviado a Miami, Florida, debido al mal comportamiento de uno de los pasajeros.

Vuelo de Frontier Airlines aterriza de emergencia en Miami

Se trata de un vuelo de Frontier Airlines que salió de San Juan, Puerto Rico, con destino a O'Hare en Chicago, fue desviado la noche del 31 de mayo de 2026 y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami tras un altercado a bordo, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

WATCH: Passengers restrain a man onboard a Frontier Airlines flight to Chicago's O'Hare on Sunday after he reportedly tried to open an emergency exit door in an attempt to jump off the plane mid-flight.



According to the Federal Aviation Administration, Frontier Airlines flight… pic.twitter.com/g3QBearixJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2026

La tripulación reportó una “perturbación por parte de un pasajero” alrededor de las 23:55 horas. Debido a ello, el avión tuvo que cambiar su trayectoria, con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación. La aeronave aterrizó sin incidentes adicionales, según la FAA.

Antecedentes de incidentes aéreos en Estados Unidos

El desvío se produce apenas un día después de otro incidente en el que un vuelo de United desde Chicago hacia Minneapolis-Saint Paul aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Regional del Condado de Dane en Madison, Wisconsin, debido a un pasajero agresivo. En esa ocasión, las grabaciones de Control de Tráfico Aéreo mostraron que el pasajero intentó acceder al área de la cabina en varias ocasiones.

Autoridades locales informaron que el pasajero del vuelo desviado a Madison era un hombre de 75 años que se confundió durante el vuelo y sufrió una crisis de salud mental. No reportaron heridos en ese episodio, según la Oficina del Sheriff del Condado de Dane.

Además, otro avión también tuvo que ser desviado el sábado 30 de mayo de 2026, debido a que un aparato Bluetooth estaba nombrado como “bomba”, lo que obligó a revisar la aeronave e inspeccionar a los pasajeros. Tampoco hubo heridos en esta ocasión.

Multas y sanciones de la FAA para pasajeros indisciplinados

La FAA señaló que las aerolíneas han reportado más de 640 incidentes de “pasajeros indisciplinados” en lo que va del año 2026. La agencia estadounidense advirtió que toma acciones legales contra cualquier persona que agreda, amenace, intimide o interfiera con la labor de la tripulación.

“La FAA persigue acciones de cumplimiento legal contra cualquier pasajero que agreda, amenace, intimide o interfiera con los miembros de la tripulación de aerolíneas, y puede proponer sanciones civiles de hasta $43 mil 658 dólares por violación”, indicó la dependencia. "Un solo incidente puede resultar en múltiples violaciones. Los pasajeros que incurren en comportamientos indisciplinados también pueden enfrentar cargos penales."

