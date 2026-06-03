VIDEO: Caos y muerte en cárcel de Panamá; 195 presos protagonizan histórica fuga masiva en La Joyita

El trágico motín en la cárcel de La Joyita, Panamá, sigue movilizando a cuerpos de seguridad en todo el país. Luego de los violentos hechos registrados en horas recientes, la Policía Municipal de Panamá confirmó que al menos 123 reclusos fueron recapturados después de la histórica fuga que dejó tres internos muertos, varios heridos y decenas de prófugos todavía en libertad.

Los hechos se registraron en el complejo penitenciario ubicado al este de la capital panameña, donde una operación de traslado de reclusos terminó desencadenando disturbios que rápidamente se salieron de control.

¿Cómo ocurrió la fuga masiva en la Cárcel La Joyita Panamá?

De acuerdo con la información oficial, la situación comenzó cuando autoridades penitenciarias iniciaron movimientos internos de población carcelaria derivados de una alerta de seguridad. La medida provocó inconformidad entre algunos grupos de reclusos, situación que terminó derivando en un motín dentro de dos pabellones.

Mientras las fuerzas de seguridad intentaban recuperar el control de las instalaciones, decenas de presos encontraron una oportunidad para escapar; la magnitud de la evasión generó horas de incertidumbre debido a que la cifra de fugitivos fue ajustándose conforme avanzaban las inspecciones dentro del penal.

Las autoridades también reportaron que seis reclusos resultaron lesionados durante los disturbios; además, tres elementos policiales sufrieron heridas y uno de ellos fue retenido temporalmente dentro de una de las áreas afectadas por el motín.

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MOTÍN Y FUGA MASIVA DE REOS EN CÁRCEL EN PANAMÁ



🚨🇵🇦| Un violento disturbio registrado en el centro penitenciario La Joyita, en Panamá, dejó víctimas mortales y provocó la fuga de varios reclusos durante un operativo de redistribución de internos. De acuerdo con… pic.twitter.com/zsd0k3T1PZ — News On Demand (@OnDemand_News) June 2, 2026

Operativo nacional para localizar a los prófugos

Tras confirmarse la fuga, el gobierno panameño activó un despliegue extraordinario con más de mil elementos de seguridad; el operativo incluye retenes carreteros, vigilancia en distintos puntos estratégicos y recorridos aéreos con helicópteros para intentar ubicar a los internos que permanecen fuera del sistema penitenciario.

Aunque más de un centenar de fugitivos ya fueron localizados y regresados a prisión, las autoridades reconocen que aún existen decenas de prófugos, por lo que las labores de búsqueda continúan activas.

Al menos tres personas fallecieron y 195 reclusos se fugaron del Centro Penitenciario La Joyita cuando se ejecutaba una operación de traslado y redistribución de privados de libertad en la cárcel ubicada al este de la provincia de #Panamá, informaron autoridades locales.



Seis… pic.twitter.com/QR5HarQ8u6 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 3, 2026

La situación ocurre en una prisión que desde hace años enfrenta problemas de sobrepoblación. La Joyita alberga miles de internos por encima de la capacidad para la que fue diseñada, una condición que ha sido señalada en distintas ocasiones como un desafío para la seguridad y el control interno.

Mientras continúan los operativos, las autoridades mantienen vigilancia reforzada dentro y fuera de la Cárcel La Joyita en Panamá, considerada actualmente el epicentro de una de las fugas más grandes registradas recientemente en el sistema penitenciario del país.