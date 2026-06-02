Ya hay nueva fecha para la cena de corresponsales de la Casa Blanca que fue reprogramada por el tiroteo de abril

La icónica Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ya tiene una nueva fecha oficial tras haber sido suspendida abruptamente hace dos meses por un hecho de violencia. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca anunció este martes que el prestigioso evento se reprogramó para el próximo 24 de julio en Washington, desafiando el ataque armado que en abril obligó a evacuar de emergencia al presidente Donald Trump, a los miembros de su gabinete y a cientos de invitados.

El pasado 25 de abril, la gala se interrumpió de forma violenta cuando un hombre armado irrumpió en un puesto de control del hotel Washington Hilton, provocando que los agentes del Servicio Secreto abrieran fuego. En el interior del salón, la escena se tornó caótica: los periodistas e invitados tuvieron que refugiarse debajo de las mesas mientras los equipos de seguridad corrían al estrado para poner a salvo al mandatario. Debido al incidente, la velada terminó de inmediato sin que se pudieran pronunciar los discursos ni entregar los premios correspondientes.

#Trump #Ataque #CasaBlanca #cenadecorresponsales ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Son imágenes inéditas del ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca Es el momento exacto en que el atacante atraviesa los filtros de seguridad e ingresa armado al Washington Hilton, donde se encontraba el presidente Trump y su esposa Melania. El ataque dejó a un agente del Servicio Secreto herido y desató el caos entre más de 2,000 asistentes. Un episodio que vuelve a poner en duda la seguridad en eventos de alto nivel. 🚨 Óscar Morales con la información #AztecaNoticias

"La prensa libre no será silenciada"

A través de un comunicado oficial, Weijia Jiang, reportera de CBS News y presidenta de la asociación de corresponsales, defendió firmemente la decisión de retomar el evento.

“No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra, especialmente durante un año en el que estamos reflexionando sobre el 250 aniversario de Estados Unidos y todo lo que representamos”, afirmó Jiang, sentenciando que “una prensa libre no será intimidada para guardar silencio”.Para esta nueva edición, los organizadores detallaron que el evento contará, ahora sí, con medidas de seguridad significativamente reforzadas. Jiang adelantó que la cita de julio se estructurará como un encuentro más íntimo, implementando rigurosos procedimientos de acceso y protocolos de seguridad aérea y terrestre mucho más estrictos para garantizar la protección de los asistentes.

Trump confirma asistencia y aviva la expectativa

El presidente Donald Trump celebró la reprogramación a través de sus redes sociales, calificándola como "una señal de fuerza y fortaleza". El mandatario, quien se había quedado con las ganas de emitir su discurso en la gala original, confirmó su asistencia y dejó en el aire si mantendrá los duros cuestionamientos que tenía preparados contra los medios de comunicación. "No sé si haré las mismas declaraciones desagradables, al menos en lo que respecta a ciertas personas, pero pronto lo sabremos", escribió con ironía, asegurando que la noche será un boleto muy codiciado.

Aunque la presidenta del gremio periodístico no confirmó formalmente el recinto del evento, el propio Trump se adelantó en sus plataformas digitales asegurando que la gala se mudará al hotel Waldorf Astoria de Washington, lugar que anteriormente albergaba el Trump International Hotel. Con esta confirmación se cierra un intenso debate en los círculos políticos y de medios de comunicación de Washington sobre la viabilidad logística de volver a reunir a cientos de personalidades tras el traumático atentado de abril.

