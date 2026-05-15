Capturan a exsecretario de Seguridad de Sinaloa tras acusación contra Rocha Moya

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido luego de darse a conocer que forma parte de los exfuncionarios acusados por Estados Unidos junto con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado.

Su captura se concretó por autoridades de Estados Unidos a pesar de que el servidor público había promovido un amparo para respaldarse jurídicamente y evitar una posible detención o extradición a ese país.

Rubén Rocha Moya: de la política a supuestos nexos con el crimen organizado

¿De qué está acusado el exsecretario de Seguridad de Sinaloa?

Mérida Sánchez forma parte de la lista de los políticos y exfuncionarios públicos de Sinaloa señalados de presuntos nexos con el crimen organizado.

Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

El exjefe de la policía sinaloense se encuentra bajo custodia estadounidense, según muestran los registros de un tribunal federal.

Es acusado de tráfico de drogas y uso ilegal de armamento, delitos por los que podría alcanzar una sentencia mínima de 40 años en Estados Unidos.

Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de seguridad pública en el gobierno de Rocha desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024, fue arrestado en Arizona e y presentado ante un juez federal en Tucson el martes, según consta en los registros judiciales que se hicieron públicos.

¿Quiénes son los funcionarios y exfuncionarios acusados por EU?

Una acusación del gobierno de Estados Unidos señaló al morenista Rubén Rocha Moya cómo un político que presuntamente recibió ayuda del crimen organizado, principalmente de Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán del Cártel de Sinaloa

Los otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos acusados por Estados Unidos son:



Enrique Inzunza Cázarez

Enrique Díaz Vega (Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa)

Dámaso Castro Saavedra (Vicefiscal General de Sinaloa)

Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad de Sinaloa)

Juan de Dios Gámez Mendívil (Presidente municipal de Culiacán)

Juan Valenzuela Millán (Comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado también por el secuestro y muerte de una fuente de la DEA)

Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe de la Policía de Investigación)

Alberto Jorge Contreras Núñez (Exjefe de la Policía de Investigación

José Antonio Dionisio Hipólito (Exsubdirector de la Policía Estatal)

Estados Unidos indicó que los acusados han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas de seguridad en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para dejar operar a Los Chapitos.

Con información de Reuters

