El grupo criminal La Barredora se adueñó de las actividades criminales en Tabasco. El exsecretario de Seguridad Pública, Hernán “N”, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, presuntamente a la cabeza, colocó seis piezas clave para controlar todo tipo de delitos en la entidad.

De acuerdo con la declaración del testigo colaborador de siglas C.T.D.R., en la estructura de La Barredora, el segundo al mando era Ulises “N”, alias “El Pinto”, un delincuente convertido en policía ministerial que se encargó de reclutar a criminales de todo el estado para controlar el robo de combustibles y el narcomenudeo.

¿Quiénes integrarían el grupo criminal La Barredora?

Gabriel Gómez, “El Indeco”, era el proveedor oficial de droga —principalmente cocaína y sintética— para todo Tabasco.

El jefe de sicarios era Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “Chichirria”. A Prada se le encomendó el control de Cárdenas, Centla, y partes de Centro, Nacajuca, Comalcalco y Macuspana. Se le atribuye la autoría del nombre La Barredora al colocar narcomantas firmadas por ese grupo. También reclutaba a presos fugados y a exreos que quedaban en libertad.

Como comisionado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la entidad, estaba José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”. Fue designado por el “Comandante “H”, quien le ordenaba montar retenes y disponer de patrullas y policías para custodiar a sus cómplices y facilitar actividades criminales.

De acuerdo con el relato del testigo, también formaba parte de la estructura Atocha Romero Hernández, encargado de las extorsiones a los casinos y del cobro de piso.

Finalmente, Savier Eduardo Vázquez Orellana controlaba el tráfico de indocumentados provenientes de Sudamérica que se trasladaban a Estados Unidos. Hasta el momento, cinco de los hombres que controlaron el crimen en Tabasco de 2018 a la fecha siguen libres.

Vinculan a proceso a Hernán “N”, presunto líder de La Barredora

Un juez vinculó a proceso de Hernán “N”, como presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado.

Durante la audiencia celebrada, este martes 23 de septiembre, el Juez de Control otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá el 23 de diciembre del presente año.

Dada la gravedad de los hechos imputados, el Fiscal del Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue concedida, por lo que el sujeto permanecerá en reclusión mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.