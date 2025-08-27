Ulises Pinto, segundo al mando de la “Barredora”, ofrece ser testigo protegido y delatar a políticos

Un mes después de su detención, Ulises Pinto Madera, alias “El Mamado”, el segundo al mando de la organización criminal “La Barredora”, ha hecho una jugada que podría cambiar el caso. De acuerdo con fuentes cercanas a las investigaciones, Pinto Madera solicitó a las autoridades federales convertirse en testigo colaborador a cambio de información clave sobre la red de protección que políticos de alto nivel brindaron a la agrupación delictiva en Tabasco.

Esta petición, a un mes de su captura, se produce en medio de una intensa búsqueda por el líder de la banda, Hernán Bermúdez Requena, quien fuera el secretario de Seguridad de Adán Augusto López en un periodo anterior y que hasta la fecha permanece prófugo de la justicia. La decisión de “El Mamado” de colaborar podría ser el hilo del que las autoridades tiren para desenmascarar una compleja trama de corrupción y nexos entre el poder político y el crimen organizado.

¿Quién es “El Mamado”? Segundo al mando de “La Barredora” y que podría delatar a políticos

Ulises Pinto Madera era la mano derecha del líder de “La Barredora”, una figura criminal conocida por su alto perfil y sus conexiones con la élite política. Su detención hace apenas un mes, fue considerada un golpe importante para las autoridades, ya que “El Mamado” no solo era el encargado de las operaciones de la banda, sino que también conocía de primera mano las alianzas y los acuerdos clandestinos que la organización tenía con figuras del poder.

Ahora, su oferta de convertirse en testigo protegido es de suma importancia porque podría revelar los nombres de los funcionarios que, desde sus puestos de poder, facilitaron las operaciones de “La Barredora” y la protegieron de la justicia.

Adán Augusto López Hernández, el principal señalado por nexos con el narcotráfico

Esta situación coloca a Adán Augusto López Hernández en una posición delicada, pues es señalado por su complicidad con Hernán Bermúdez Requena, quien trabajaba directamente en su gabinete de Seguridad durante sus años como gobernador en Tabasco.

En caso de que se convierta en testigo protegido, la pregunta que queda en el aire no es si revelará secretos, sino a quiénes revelará, y cuán alto llegará su testimonio. ¿Será el inicio de un terremoto en el círculo cercano de Adán Augusto López?