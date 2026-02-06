“Ya que lo encierren”: Tabasco estalla contra Adán Augusto por volver un infierno el estado

En calles de Villahermosa, Tabasco, la gente asegura estar harta de la corrupción y de la violencia del grupo criminal La Barredora, de lo que hizo Hernán “N”, exsecretario de Seguridad Pública del estado, pero sobre todo, de la impunidad del exgobernador estatal, Adán Augusto López Hernández.

“Ya que lo encierren y que guarden la llave en otro lado, donde no pueda salir. Personajes nefastos como él no deberían regresar ni a la política ni al estado”, señaló Fernando Lince, poblador tabasqueño.

“Es una persona non grata, vaya, para aquí en Tabasco es una persona non grata”, afirmó Roberto Gómez, también tabasqueño.

Tabasqueños tenían temor de salir de sus casas

Adán Augusto López fue gobernador de Tabasco casi tres años y nombró a su amigo Hernán “N” como secretario de Seguridad Pública. Desde ahí, advierten, creó al grupo criminal de La Barredora y Tabasco se convirtió en un infierno.

“Hubo bastante violencia, asesinatos, secuestros, extorsión”, relató Orlando Molina, tabasqueño.

“Llegó el momento en que uno no quería salir de su casa porque teníamos miedo de llegar a la esquina y que pasaran a alguien en moto, lo tiraran y lo mataran”, contó Abigail Ramón Leyva, tabasqueña.

Piden que Adán Augusto no se pare en Tabasco

Los tabasqueños entrevistados por Fuerza Informativa Azteca (FIA) señalaron que Adán Augusto López sigue tan impune como siempre.

Consideran que de nada sirve haberle quitado la coordinación de Morena en el Senado de la República si continúa conservando el fuero que lo protege de ir a prisión.

Y sobre su nueva encomienda, la de hacer trabajo territorial para Morena con miras a las elecciones federales del próximo año, los tabasqueños advirtieron que ni se le ocurra a Adán Augusto López, ni por equivocación, pisar el estado donde hizo tanto daño.

“Por todo lo que se le ha incriminado respecto a La Barredora y la bola de tranzas que estuvo haciendo con el huachicol fiscal y todo eso, no tiene cara para regresar al estado”, expresó Fernando Lince, tabasqueño.

“Si está cuestionado como huachicolero, como de la mafia, solamente que lleve a La Barredora por todo el país para fortalecer a Morena”, ironizó Pepe Zurita, tabasqueño.

Los tabasqueños ni olvidan ni perdonan. Lo único que quieren es que se haga justicia y que Adán Augusto López y toda su camarilla paguen ante la justicia todas las atrocidades que cometieron.

