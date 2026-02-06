Expolicía de Tabasco acusa a Adán Augusto: “Entregó la seguridad a La Barredora”

La crisis de violencia en Tabasco tiene nombre y apellido, según denuncian quienes vivieron el colapso de las instituciones desde adentro. Raúl Jerónimo Amaya, expolicía estatal con más de 15 años de servicio, ofreció su testimonio a Fuerza Informativa Azteca (FIA), donde señala directamente al exgobernador Adán Augusto López Hernández de permitir la entrada del crimen organizado a las corporaciones de seguridad.

Amaya, quien tuvo que huir de la entidad, sostiene que la llegada de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H”, a la Secretaría de Seguridad Pública, marcó el inicio de una era de terror controlada por el grupo criminal “La Barredora”.

Hernán Bermúdez Requena, el “Comandante H”, fue colocado por Adán Augusto López al frente de la seguridad en Tabasco; después lideró a placer a “La Barredora”.

Adán Augusto López: “El notario del narco” y la toma de instituciones

Según el testimonio del ex oficial, los vínculos no eran secretos. Amaya asegura que en el gremio policial y en la sociedad tabasqueña se conocía el historial de los mandos impuestos.

“Su currículum de corrupción es ampliamente conocido en todo Tabasco... En el periodo de Adán Augusto López fue cuando realmente la delincuencia organizada tomó posesión de las instituciones... tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad”, declaró Amaya.

La acusación es grave: afirma que “ La Barredora ” operaba con “todo el apoyo y la anuencia del gobernador en ese entonces”.

“La Barredora” en acción: Secuestro en patrullas oficiales

El expolicía relata que Hernán Bermúdez Requena , conocido por su perfil violento hacia la ciudadanía y sus propios subordinados, gozaba de protección total. Quienes intentaban alzar la voz enfrentaban consecuencias letales o ilegales.

Raúl Jerónimo narró en primera persona cómo él y un grupo de policías fueron víctimas de secuestro perpetrado, presuntamente, por la propia autoridad.

“Esa vez que nos secuestraron fue a plena luz del día, nos llevaron en la batea de un vehículo oficial, esposados, boca abajo”, detalló.

Responsabilizó directamente de estos actos a Leonardo Arturo Leyva, quien fungía como Director de la Policía en tiempos de Adán Augusto y a quien Amaya identifica como uno de los líderes operativos de “La Barredora”.

Del tráfico de influencias a La Barredora: los escándalos que marcaron a Adán Augusto López

Una herencia de impunidad en Tabasco

El testimonio concluye con un diagnóstico pesimista sobre la realidad actual del estado. A pesar de los cambios de administración, el expolicía advierte que el daño estructural persiste.

“Sigue habiendo crímenes al por mayor porque Adán Augusto y su grupo permearon todo el tejido social”, sentenció.

Esta denuncia pública pone en el foco la gestión de seguridad en Tabasco y exige respuestas sobre la presunta colusión entre altas autoridades y células delictivas que hoy mantienen a la entidad bajo asedio.