Desvíos millonarios y sanciones: otros casos que exhiben la corrupción en el sector público

La corrupción en el sector público en México ha quedado nuevamente bajo la lupa tras diversos casos que revelan desvíos millonarios, contratos irregulares y sanciones a funcionarios.

Tal es el caso de dos exmandos de la extinta Policía Federal que fueron inhabilitados por 20 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público, por el presunto desvío de 65 millones de dólares.

Se presume que esos recursos estaban destinados a cubrir un contrato que la corporación firmó en diciembre de 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD, por un programa de espionaje.

Fue la Unidad de Combate a la Impunidad la que acreditó las faltas graves contra dos funcionarios, identificados como Frida “M” y Damián “C”.

Estos hechos no solo evidencian el uso indebido de recursos públicos, sino también las fallas persistentes en los mecanismos de control y supervisión.

Aquí te recordamos otros casos de corrupción desde la administración pública.

El fraude millonario de Sagalmex

El fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha sido señalado como uno de los casos de corrupción más graves en la administración pública, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Se estima que el desfalco alcanzó al menos 15 mil millones de pesos, recursos que estaban destinados a la compra y distribución de miles de toneladas de alimentos para las familias más vulnerables del país, pero que nunca fueron entregados.

Este caso ha sido comparado por su magnitud con otros escándalos de corrupción en México, ya que incluso se afirma que duplica el monto de la llamada “Estafa Maestra” ocurrida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, estimada en alrededor de 7 mil millones de pesos.

También se ha señalado que el desfalco equivale a múltiples proyectos de infraestructura emblemáticos, como las “Estelas de Luz” construidas en administraciones anteriores.

Además del desvío de recursos en alimentos, se detectó otra línea de fraude relacionada con la compra de bonos de inversión sin respaldo por aproximadamente 900 millones de pesos, adquiridos con recursos públicos a empresas señaladas como fraudulentas y con la autorización de funcionarios vinculados al organismo.

Huachicol fiscal en México

El robo y contrabando de combustible en México, conocido como huachicol, ha sido objeto de investigaciones tanto nacionales como internacionales, incluidas indagatorias por parte de Estados Unidos que se remontan incluso antes del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En este entramado aparece la figura de Sergio Carmona, señalado como un actor clave en la red de huachicoleros y quien, según diversas versiones, tenía información sobre la operación y buscaba entregarse a autoridades estadounidenses.

De acuerdo con estas versiones, Carmona fue asesinado antes de poder declarar, lo que ha alimentado las sospechas sobre la profundidad y alcance de esta red.

A lo largo de las investigaciones también se han documentado al menos ocho muertes o asesinatos sospechosos de personas vinculadas tanto al crimen organizado como a labores de indagación del caso, lo que ha incrementado la gravedad del expediente.

¿Qué es la corrupción en el sector público?

La corrupción en el sector público se refiere al uso indebido del poder, los recursos o las funciones de una institución gubernamental para obtener beneficios personales o favorecer a terceros.

Este fenómeno puede manifestarse a través de prácticas como el desvío de recursos, el soborno o la manipulación de contratos, y tiene impactos directos en la calidad de los servicios públicos, la confianza ciudadana y el desarrollo económico.