María Herrera, la madre buscadora elegida como una de las 100 personas más influyentes del 2023

La revista Time incluyó en su lista anual de las 100 personas más influyentes en el mundo 2023 a María Herrera Magdaleno, una madre que busca a sus cuatro hijos desaparecidos desde hace más de una década, por visibilizar la lucha diaria a la que se enfrentan miles de familias mexicanas.

La labor de María Herrera comenzó con la desaparición de sus hijos Raúl y Jesús en agosto de 2008 en Guerrero, y Gustavo y Luis en Veracruz, en septiembre de 2010. Desde entonces, la madre buscadora no ha detenido su labor a pesar de los obstáculos a los que ha tenido que ha enfrentado en un país con más de 100 mil reportadas como desaparecidas.

"Es un reconocimiento a todas las familias —y sobre todo a las mamás— que buscan #HastaEncontrarles, en un país que sigue roto por la violencia y la impunidad", comunicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez al difundir la noticia en redes sociales.

Esta es la lucha de María Elena Herrera Magdaleno

De acuerdo con la revista Time, cuando el sistema de justicia no tuvo respuestas para María Herrera la madre buscadora emprendió por sus propios medios la búsqueda de sus cuatro hijos, práctica cada vez más común en México.

👏🏼La revista @TIME incluyó a María Herrera en su lista anual de las 100 personas más influyentes en el mundo 2023, reconociendo cómo al buscar a sus 4 hijos desaparecidos, ha visibilizado la lucha de miles de familias que en México buscan verdad y justiciahttps://t.co/ahSR3WKItY — Centro Prodh (@CentroProdh) April 13, 2023

María Herrera decidió que la falta de recursos con la que tienen que lidiar algunas corporaciones no la frenarían y se unió a uno de los movimientos de familias que buscan justicia y exigen un freno a la impunidad. Sus esfuerzos la llevaron a consolidar, junto a otras mujeres, una red nacional de colectivos locales.

Estos movimientos se nutrieron de las enseñanzas y técnicas de María Herrera para buscar familiares desaparecidos en todos los rincones de México. Inclusive, en mayo de 2022 sostuvo una reunión con el Papa Francisco, quien también ha destacado la lucha de las familias mexicanas.

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

La crisis de desaparecidos en México es tan grande que, al 13 de abril de 2023, hay un total de 112, 02 personas desaparecidas y no localizadas, según el registro de la Secretaría de Gobernación (Segob). Tamaulipas, jalisco, Nuevo León y Veracruz encabezan la desafortunada lista.

Introducing the 2023 #TIME100 featuring the 100 most influential people of the year https://t.co/bDJYDGWSTN pic.twitter.com/hFvGt2kdWk — TIME (@TIME) April 13, 2023

En 2022, el gobierno de México puso en marcha el Centro Nacional de Identificación Humana, una institución con la que prevé facilitar la identificación forense con enfoque masivo, lo cual también es una forma de búsqueda de personas desaparecidas.