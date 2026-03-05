VIDEO | “Vayan solas o borrachas en Teherán": Isabel Díaz Ayuso lanza reto a la izquierda española por Irán

Después de las declaraciones y los posicionamientos del socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, que rechaza la guerra en Irán y hasta restringió el uso de bases conjuntas a aviones del ejército de Estados Unidos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó un reto a las mujeres de izquierda que respaldan a los regímenes dictatoriales como el iraní.

En la sesión de la Asamblea de Madrid, durante una sesión donde los simpatizantes de la izquierda española tomaban el “No a la guerra” del sanchismo, Díaz Ayuso lanzó un peculiar reto al sector que no toma en cuenta cómo es que las mujeres viven un sistema opresor como el islámico.

"Vayan con minifalda a Kabul": El duro reto de Ayuso a la izquierda por Irán

“Les animo a irse solas y borrachas por Teherán o, por ejemplo, con minifalda a Kabul. Ánimo, vayan allá”, declaró Isabel Díaz Ayuso en respuesta a Manuela Bergerot, vocera del partido Más Madrid.

Y es que la vocera del partido izquierdista recordó el bombardeo a una escuela de niñas que dejó 160 muertos, de la cual el régimen iraní culpa a Estados Unidos, aunque Marco Rubio, secretario de Estado, descartó que las fuerzas estadounidenses lo hayan cometido, ya que no apuntan a objetivos civiles.

Les animo a ir solas y borrachas o en minifalda por Teherán o Kabul. Ánimo. pic.twitter.com/FRTF59J53c — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 5, 2026

“Esa es la forma que tiene la derecha de defender los derechos de las mujeres iraníes”, alegó Bergerot, lo que desató la respuesta de Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña también recordó que el régimen iraní mató “en muy pocas semanas a 30 mil personas, castigó a homosexuales, condenándolos a la cárcel, a latigazos, colgándolos de grúas y asesinando a mujeres por negarse a llevar el velo”.

Ni Irán ni Venezuela: Ayuso extiende el rechazo a las "dictaduras de izquierda"

Pedro Sánchez declaró ayer un “no a la guerra” al defender la posición de su gobierno contra el conflicto en Irán y el ataque de Estados Unidos e Israel al líder supremo Alí Jamenei. Tras ello, Isabel Díaz Ayuso retomó esas palabras, pero las extendió a otras dictaduras de izquierda.

No a la guerra civil.

Sí al derecho internacional y español.

No a las dictaduras.



Sánchez no es de fiar. Su gobierno no es de fiar.



Y lo pagaremos todos. pic.twitter.com/vfwVFs4xEF — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 5, 2026

“No a la guerra, claro que no. No a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles”, mencionó.