(VIDEO) ‘No... ¡no me hagas nada!': Sujetos secuestraron en solo unos segundos a una mujer en Guayaquil, Ecuador

Cámaras de seguridad captaron cómo en solo unos segundos, sujetos armados secuestraron a una mujer en Guayaquil, Ecuador.

Mientras ella pedía ayuda, los sujetos la sacaron por la fuerza de su casa y la llevaron a un vehículo blanco que los esperaba afuera de la vivienda.

El hecho ocurrió en el sector Guasmo Sur, en el sur de la ciudad, una de las zonas más pobladas. Los gritos alertaron a vecinos del sector, quienes salieron de sus casas al escuchar el forcejeo.

Vecinos intentaron impedir el secuestro

En el video se observa que un hombre intenta intervenir cuando los delincuentes ya habían subido a la mujer al vehículo.

El vecino corre hacia el automóvil e intenta abrir la puerta trasera para liberarla, pero los captores aceleran de inmediato y logran escapar del lugar.

Toda la escena ocurre en cuestión de segundos.

Las grabaciones se difundieron rápidamente en redes sociales, donde generaron preocupación por la violencia con la que ocurrió el secuestro.

Policía analiza las cámaras de seguridad

Hasta el momento se desconoce el paradero de la víctima.

La Policía Nacional de Ecuador informó que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar el vehículo utilizado por los secuestradores y ubicar a los responsables.

Las autoridades también buscan determinar si el rapto está relacionado con alguna modalidad de secuestro extorsivo (se priva de la libertad a una persona para exigir dinero, bienes o favores a cambio de su liberación), un delito que ha aumentado en varias ciudades del país.

Secuestros y extorsiones se dispararon en Ecuador en el último año

El secuestro se ha convertido en uno de los delitos que más preocupa a la población en Ecuador en los últimos años. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, el número de casos pasó de 713 secuestros en 2022 a más de dos mil en 2024, un crecimiento acelerado.

Para 2025, los reportes no disminuyeron. Entre enero y noviembre se contabilizaron mil 822 secuestros a nivel nacional, muchos de ellos vinculados a bandas criminales que operan principalmente en la provincia de Guayas, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch también advierten que el fenómeno se ha expandido junto con la extorsión. Hasta septiembre de 2024, la Policía ecuatoriana recibió más de dos mil denuncias por secuestro y más de 10 mil 700 por extorsión, delitos que suelen estar relacionados con las economías criminales que operan en el país.

Expertos en seguridad de la organización civil Global Initiative señalan que el aumento de estos delitos está ligado a la expansión de grupos criminales vinculados al narcotráfico, que disputan territorios y utilizan el secuestro como una fuente de financiamiento o presión contra las víctimas y sus familias.