“Agradezco su servicio": Trump remueve a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que removerá a Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional y reveló que el senador republicano Markwayne Mullin tomará el cargo desde el 31 de marzo de 2026.

Kristi Noem y el "Escudo de las Américas": La nueva estrategia para el hemisferio

El mandatario estadounidense agradeció los resultados de Noem y señaló que tendrá otro cargo como enviada especial para el Escudo de las Américas, el cual es “nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida. Agradezco a Kristi por su servicio en Seguridad Nacional”, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

¿Quién es Markwayne Mullin? Del negocio de plomería al gabinete de Estados Unidos

Markwayne Mullin es senador por Oklahoma desde el 3 de enero de 2023. Es empresario, dueño de su empresa de plomería Mullin Plumbing que heredó de su padre. En los últimos 28 años, tanto él como su pareja, Christie, trabajaron en expandir la empresa para convertirla en “la compañía más grande en la región”, de acuerdo con su página web.

También es integrante de la nación Cherokee y es el primer ciudadano tribal en formar parte del Senado estadounidense en casi 20 años y el segundo integrante de los Cherokees en estar en la Cámara de Senadores.

Mullin tiene estudios universitarios en Ciencia Aplicada a la Tecnología de Construcción por el Instituto de Tecnología de la Universidad Estatal de Oklahoma.

Agenda "Estados Unidos Primero": El plan de Mullin para la frontera y el fentanilo

Donald Trump reconoció al senador como “un guerrero MAGA”, es decir, de su movimiento Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande otra vez).

“Markwayne se lleva muy bien con la gente y posee la sabiduría y el coraje necesarios para impulsar nuestra agenda de ‘Estados Unidos Primero’”, afirmó el presidente Trump.

Añadió que Markwayne es un “defensor excepcional de nuestras increíbles comunidades tribales”. Destacó que el senador trabajará para mantener la frontera segura y detener la entrada de delincuentes, asesinos y acabar con el “flagelo de las drogas ilegales”.