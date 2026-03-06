¿Se vienen más ataques? Donald Trump anuncia que EU cuadruplicará producción de armamento tras operaciones en Irán y Venezuela

Donald Trump volvió a hablar del poder militar de Estados Unidos. Esta vez, para asegurar que su gobierno aumentará la producción de armamento de alta gama.

El presidente dijo que, tras reunirse con los principales fabricantes de defensa del país en la Casa Blanca, hubo acuerdo para cuadruplicar la realización de ese armamento.

Según su mensaje, se trata del mismo tipo de arsenal que fue usado en operaciones contra Irán y Venezuela.

.@POTUS on Iran: "We're doing very well. Somebody said, 'How would you score it from 0-10?' I said I'd give it a 12-15... Their navy is gone, their communications are gone, their leaders are gone... their air force is wiped out entirely." pic.twitter.com/hZBlLB1PqX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 6, 2026

Donald Trump sobre Irán: 'Lo estamos haciendo muy bien. Alguien me preguntó "¿Cómo lo calificaría del 0 al 10?" Dije que le daría un 12-15. Su armada, sus comunicaciones y sus líderes se han ido... Su fuerza aérea ha sido completamente aniquilada.'

Trump anuncia acuerdo para el aumento de producción de armamento militar

Donald Trump informó que se reunió con ejecutivos de siete grandes empresas manufactureras de defensa. El encuentro formó parte de la presión de la Casa Blanca para aumentar la producción militar, mientras el Pentágono busca recuperar municiones ya utilizadas.

En su mensaje, el mandatario aseguró que estas empresas aceptaron elevar a cuatro veces la fabricación de lo que llamó armamento de 'clase exquisita', es decir, armas avanzadas y de alto nivel tecnológico. También sostuvo que la expansión de plantas y líneas de producción comenzó desde hace tres meses.

Entre las compañías mencionadas por Trump están BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon.

Entonces, ¿por qué Estados Unidos quiere aumentar su arsenal militar?

La razón principal no es sólo política. De acuerdo con Reuters, los ataques recientes contra Irán redujeron parte de las existencias de municiones de Estados Unidos, por lo que ahora el gobierno busca acelerar la reposición del arsenal.

La agencia también reportó que el Pentágono evalúa pedir un presupuesto adicional cercano a 50 mil millones de dólares para solventar operaciones en Medio Oriente y reemplazar armamento consumido.

Además, la administración Trump ha presionado a los contratistas para priorizar la producción por encima de otros gastos corporativos .

Las acciones militares en Irán y Venezuela

3 de enero de 2026 :

Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela y capturó a Nicolás Maduro



: 28 de febrero de 2026:

Washington inició la ofensiva contra Irán, tras la orden final de Donald Trump un día antes, y arrancó con una oleada de más de 100 aeronaves desde tierra y mar.

En los ataques contra Irán redujeron las reservas de municiones de Estados Unidos, lo que llevó a la Casa Blanca a presionar a fabricantes de defensa para acelerar la reposición del arsenal.

Estados Unidos quiere fabricar más armas y más rápido para rellenar inventarios, recuperar reservas y tener suficiente arsenal disponible para nuevas operaciones aunque no han sido anunciadas. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se ha reportado la retirada de Medio Oriente.