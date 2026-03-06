Azteca Noticias recorrió La Habana y documentó la realidad que niega el régimen cubano

El regimen cubano asegura que la ayuda humanitaria enviada desde México sí llega al pueblo; sin embargo, en las calles de La Habana y otras provincias, la realidad que documentó Azteca Noticias parece contar una historia distinta.

Mientras la dictadura lo niega, productos mexicanos que formaban parte de donaciones aparecen hoy en tiendas donde solo se puede pagar en dólares. En un país donde la mayoría cobra en moneda local, la ayuda destinada a aliviar la crisis termina, para muchos, convertida en mercancía inaccesible.

Crisis Cuba: Productos donados por el gobierno mexicano son vendidos en distribuidoras de La Habana

“Aquí no ha llegado nada”: La realidad de que vive el pueblo cubano sobe donativos

La respuesta más común entre los cubanos consultados durante el recorrido fue directa.

“Aquí no ha llegado nada, todo está igual. Estamos pasando por tiempos complicados; estamos sobreviviendo y es lo que toca afrontar”. En Matanzas, otro residente explicó que la población solo ha visto una parte de la historia: las imágenes oficiales de los barcos llegando al puerto de La Habana.

“Solamente se ven las imágenes de los barcos en la bahía de La Habana, pero aquí no ha llegado nada. Todo está igual”. Los alimentos que debían aliviar la escasez no aparecen en la cartilla de racionamiento ni en los canales de distribución pública, pero sí aparecen en otro lugar.

De donación a mercancía: el recorrido del frijol mexicano en Cuba

Entre los productos documentados está el llamado “frijol del bienestar”, enviado desde México como parte de los apoyos alimentarios.

Lo que debía distribuirse entre la población hoy se ofrece en distribuidoras y tiendas que operan en divisas; fuentes consultadas indicaron que una saca de 30 kilogramos se vende en alrededor de 43 dólares, es decir, más de un dólar por cada bolsa de un kilo, un precio que, en la práctica, deja fuera a la mayoría de los cubanos.

Otro detalle llamó la atención de los residentes: el repentino cambio en los estantes de algunas tiendas estatales vinculadas al sistema comercial controlado por estructuras militares.

Un testigo lo explicó así:

“Las tiendas recaudadoras de divisas, que son militares, antes de este suceso estaban vacías y ahora están completamente llenas. Veo las tiendas ahora y sé que han venido donaciones de varios países”.Dentro de esos establecimientos se observan frijoles negros, lentejas, garbanzos y frijoles blancos de origen mexicano.

En uno de esos locales, medio kilo de frijol se vende en 2.97 dólares.

Tomar fotos está prohibido, pero el “secreto” ya lo conoce todo el mundo

Documentar lo que ocurre dentro de esas tiendas tampoco resulta sencillo.

Un residente relató que tuvo que inventar una historia para justificar por qué estaba tomando fotografías dentro de un establecimiento.

“Tuve que decir que era para comparar precios con las tiendas particulares porque me estaban vigilando. No querían dejarme tirar fotos”. Otro cubano asegura que la situación es conocida por muchos, aunque no siempre se diga en voz alta.

“Aquí no han dado nada. Es un secreto a voces que venden todo en las tiendas TRD de las FAR y del Consejo de Estado, y todo es en dólares”.

Lo que dice el régimen cubano y lo que ven los cubanos

Mientras las autoridades cubanas rechazan las acusaciones y sostienen que la ayuda se distribuye con transparencia, los testimonios recogidos, los productos observados y los precios documentados por Azteca Noticias muestran una realidad distinta en las calles de la isla.

Y es que, los barcos con ayuda sí llegaron a Cuba. Las imágenes quedaron registradas en el puerto de La Habana. Lo que muchos ciudadanos dicen no haber visto es esa misma ayuda en sus mesas. Pero en algunas tiendas, aseguran, sí la encontraron… con etiqueta de precio en dólares.