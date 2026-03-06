¿Será el fin de las caravanas migrantes? Tribunal respalda una de las políticas migratorias más duras de la administración de Donald Trump

Una de las políticas migratorias más estrictas del gobierno de Donald Trump avanzó en un tribunal de apelaciones este 5 de marzo de 2026. Se determinó que el presidente tiene autoridad para suspender la admisión de refugiados al país.

El fallo permite que el gobierno detenga temporalmente el programa mediante el cual personas que huyen de guerras, persecución o violencia pueden ser trasladadas legalmente a Estados Unidos para vivir allí.

La decisión judicial llega después de meses de disputas en tribunales, ya que un juez federal había bloqueado previamente la medida al considerar que la suspensión del programa podía exceder las facultades del gobierno.

¿Qué significa suspender la admisión de refugiados?

En Estados Unidos existe un programa oficial llamado Programa de Admisión de Refugiados, mediante el cual personas que se encuentran fuera del país pueden solicitar protección humanitaria y ser reasentadas legalmente.

Este proceso incluye investigaciones de seguridad, revisiones médicas y entrevistas antes de que una persona pueda viajar a territorio estadounidense.

Con la decisión del tribunal, el gobierno puede pausar ese programa, lo que dejaría en espera a miles de personas que ya estaban en proceso de ser reasentadas.

Esta es la razón por la que Donald Trump puede suspender la admisión de refugiados

El tribunal consideró que tiene amplias facultades para decidir quién puede entrar a Estados Unidos bajo la ley migratoria del país, una base legal que ha sido utilizada en distintas decisiones sobre las políticas migratorias de Donald Trump.

Esa autoridad está contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que permite al presidente restringir o suspender temporalmente la entrada de extranjeros si considera que su ingreso podría afectar los intereses nacionales.

Por esa razón, los jueces concluyeron que el gobierno puede pausar el programa de admisión de refugiados mientras continúan las disputas legales sobre la medida.

¿Esto significa que se acabarán las caravanas migrantes?

No como tal.

Los refugiados y los migrantes que viajan en caravanas hacia la frontera no son lo mismo.



Refugiados : son personas que solicitan protección desde fuera de Estados Unidos y pasan por un proceso legal antes de viajar.

: son personas que solicitan protección desde fuera de y pasan por un proceso legal antes de viajar. Migrantes en caravanas: generalmente llegan directamente a la frontera para solicitar asilo o intentar entrar al país.

Por esa razón, suspender el programa de refugiados no detiene automáticamente las caravanas migrantes, aunque sí elimina una de las vías legales para ingresar a Estados Unidos.

@aztecanoticias #AztecaNoticias #News #Noticias ♬ original sound - Azteca Noticias #EU | Donald Trump prometió un millón de deportaciones en 365 días. Las víctimas de la persecución, bautizada por los republicanos como la más grande de la historia, se cuentan por miles: más de 286 mil indocumentados han sido expulsados del país de acuerdo con las cifras oficiales. Van 6 mil vuelos de deportación y la desesperación aumenta entre familias que se rompen. México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela, son los países de origen más comunes y también a donde regresan a los migrantes. Los operativos también han capturado a ciudadanos por tener rasgos latinos; 4 millones de familias podrían terminar separadas por esta decisión. José Antonio García nos cuenta en #HechosDomingo

Un programa clave para la migración legal

Durante décadas, Estados Unidos ha sido uno de los países que más refugiados recibe en el mundo.

Tan solo en 2024, durante la administración de Joe Biden, el país admitió cerca de 100 mil refugiados bajo este programa, muchos de ellos provenientes de regiones afectadas por conflictos armados.

Sin embargo, el gobierno de Trump decidió suspender el programa al regresar al poder en 2025, argumentando que debía revisarse el sistema para garantizar seguridad y un mejor uso de recursos públicos.

El caso podría seguir en tribunales

Aunque el tribunal de apelaciones respaldó la autoridad de Donald Trump para aplicar la suspensión, el caso todavía podría continuar en tribunales.

Las demandas contra la medida fueron presentadas por organizaciones que apoyan a refugiados, entre ellas Church World Service y Lutheran Immigration and Refugee Service.

Estas organizaciones ayudan a recibir y apoyar a personas que llegan a Estados Unidos bajo programas humanitarios, y argumentaron que suspender el programa afectaría a miles de refugiados que ya habían sido aprobados para ingresar al país.