Entre la represión y la resistencia: así el rol de la mujer en Irán rumbo al Día de la Mujer 2026

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, la situación de las mujeres en Irán vuelve a colocarse en el centro del debate global. Organizaciones de derechos humanos y grupos opositores denuncian un aumento de la represión, ejecuciones y persecución contra activistas, en un contexto marcado por las protestas y la tensión política.

El más reciente Annual Report 2026 del Comité de Mujeres del National Council of Resistance of Iran (NCRI) documenta lo que describe como un “punto de inflexión histórico” para el país, destacando el papel central de las mujeres en las movilizaciones sociales.

¿Qué denuncia el informe sobre las protestas en Irán?

El reporte sostiene que el año 2025 estuvo marcado por un creciente descontento social que derivó en un levantamiento nacional en enero de 2026. Según cifras difundidas por el NCRI, más de 50 mil personas fueron arrestadas durante la represión, además de que se registraron miles de víctimas, entre ellas al menos 250 mujeres identificadas.

Sin embargo, estas cifras no han sido confirmadas de manera independiente por organismos internacionales debido a las restricciones informativas dentro del ahora desdetabilizado régimen de Irán. El informe señala que mujeres participaron activamente en protestas en ciudades como Teherán, Mashhad y Shiraz, organizando movilizaciones y liderando consignas contra el régimen.

Amnistía Internacional ha documentado en el último año arrestos arbitrarios, flagelaciones y condenas severas contra defensoras de derechos de las mujeres. Imagen de caracter ilustratiro; hecha con IA.|“Gemini IA”

¿Qué dicen los organismos internacionales sobre la represión en Irán?

La organización Amnistía Internacional ha documentado en el último año arrestos arbitrarios, flagelaciones y condenas severas contra defensoras de derechos de las mujeres, particularmente contra quienes desafían las leyes sobre el uso obligatorio del velo.

Amnesty International también ha advertido sobre el uso de la pena de muerte en Irán. De acuerdo con sus reportes globales, el país se mantiene entre los Estados con mayor número de ejecuciones anuales en el mundo. Por su parte, el medio con sede en el extranjero Iran International ha informado sobre un aumento en la presión contra activistas y familiares de víctimas de protestas previas.

¿Hubo un incremento en las ejecuciones de mujeres?

El informe del NCRI señala un incremento del 91% en las ejecuciones de mujeres en 2025 respecto a 2024. Esta cifra forma parte de la narrativa de la oposición iraní, pero no ha sido verificada por fuentes oficiales iraníes.

No obstante, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la aplicación de la pena capital en casos vinculados a cargos políticos o de seguridad nacional.

¿Cuál es la brecha de género en Irán?

Más allá del contexto político, diversos informes internacionales documentan una profunda brecha de género en Irán. Factores como la participación limitada de las mujeres en el mercado laboral, restricciones legales en temas familiares y desigualdad salarial han sido señalados por organismos especializados en derechos humanos y desarrollo.

El NCRI sostiene que la crisis económica ha impactado con mayor fuerza a mujeres y niñas, aumentando situaciones de pobreza, matrimonio infantil y violencia doméstica.

A free Iran starts with women in leadership!

https://t.co/5SrsmWAH3W — Carla Sands (@CarlaHSands) March 4, 2026

¿Qué propone la oposición iraní?

La líder opositora Maryam Rajavi reitera en su mensaje por el 8M que “la libertad y la democracia solo pueden alcanzarse con la presencia activa de las mujeres en el liderazgo político”.

El NCRI anunció recientemente la formación de un gobierno provisional basado en un plan de diez puntos que incluye igualdad de género, separación entre religión y Estado y abolición de la pena de muerte. El gobierno iraní no reconoce esta iniciativa.

Maryam Rajavi’s Ten-Point Plan for the Future of Iran



A Platform for A Democratic and Modern #Iran@Maryam_Rajavi's 10-Point Plan, was first presented at the Council of Europe in 2006.#FreeIran10PointPlan#NCRIAlternative pic.twitter.com/pSTepZLQMH — Women's Committee NCRI (@womenncri) March 4, 2026

¿Por qué el caso de Irán es clave en el 8M 2026?

El debate acerca de los derechos de las mujeres en Irán se ha convertido en un símbolo global; desde las protestas desatadas tras la muerte de Mahsa Amini en 2022 hasta las actuales denuncias de represión, y el actual conflicto en Medio Oriente, que ha resultado en foco de atención internacional.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la situación iraní reabre preguntas urgentes: ¿Qué papel debe jugar la comunidad internacional ante las denuncias de violaciones a derechos humanos? La discusión está sobre la mesa y el 8M 2026 vuelve a recordar que la lucha por la igualdad de género sigue siendo, en muchos lugares del mundo, una cuestión de vida o muerte.