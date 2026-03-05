Tras siete años, Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas y consulares

Es oficial. Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares, según una declaración conjunta difundida este 5 de marzo de 2026 por autoridades interinas de ambos países a través del Departamento de Estado estadounidense.

El anuncio marca un nuevo capítulo en una relación marcada durante años por tensiones políticas, sanciones económicas y la ruptura de vínculos diplomáticos entre Washington y Caracas.

#ÚLTIMAHORA | Tras años de tensiones, #EU y #Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas de manera formal.



Un paso que redefine el mapa de alianzas en América Latina y marca un nuevo capítulo en la relación bilateral. pic.twitter.com/DszwFWdMwB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 5, 2026

De acuerdo con el comunicado, el objetivo del acuerdo es 'facilitar esfuerzos conjuntos para promover estabilidad política, apoyar la recuperación económica y avanzar hacia una transición democrática en Venezuela'.

La fecha y la razón por la que Estados Unidos y Venezuela rompieron su vínculo diplomático

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieron en 2019, cuando el régimen de Nicolás Maduro ordenó la salida de diplomáticos estadounidenses después de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Desde entonces, la relación estuvo marcada por sanciones económicas, restricciones al comercio petrolero y acusaciones mutuas de interferencia política.

Washington aplicó una política de presión económica contra el gobierno venezolano, incluyendo sanciones contra funcionarios y restricciones a la industria petrolera, principal fuente de ingresos del país.

“Los Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política… https://t.co/L9idJVAFjn — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 5, 2026

La captura de Maduro y el gobierno interino de Delcy Rodríguez

El escenario cambió el 4 de enero de 2026, cuando una incursión estadounidense llevó a la captura de Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico y corrupción.

Tras ese episodio, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela y tuvo acercamientos con Washington para explorar una normalización diplomática .

Ambas partes iniciaron conversaciones para restablecer relaciones y coordinar una transición política en el país sudamericano.

¿Qué es lo que ha cambiado y qué sigue igual en Venezuela?

Aunque el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela representa un giro importante, la situación política y económica en Caracas aún muestra cambios limitados.

Desde la captura de Maduro, el gobierno interino ha tomado algunas medidas como la liberación de cientos de presos políticos y reformas relacionadas con la industria petrolera.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha levantado algunas restricciones al comercio petrolero y ha impulsado acuerdos para aumentar el flujo de crudo venezolano hacia el mercado estadounidense.

Sin embargo, analistas citados por agencias internacionales, señalan que más allá de esos cambios, el sistema político venezolano se mantiene en una etapa de transición y aún no se han producido transformaciones profundas en la estructura del poder.

La transición política en Venezuela

En la declaración conjunta, Estados Unidos reiteró su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios regionales para promover estabilidad y prosperidad.

El comunicado de prensa señala que el proceso busca crear las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente, en medio de un escenario político todavía incierto en el país.