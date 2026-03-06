Hallan a un recién nacido dentro de una bolsa en la calle; hay una mujer detenida en Argentina

El hallazgo de un recién nacido dentro de una bolsa provocó conmoción entre los vecinos del municipio de Merlo, en Argentina. El hecho ocurrió en el barrio Rivadavia, donde una residente detectó una bolsa sospechosa abandonada en plena vía pública.

Abandonan a bebé recién nacido en la calle

Al revisar su interior, se descubrió que se trataba de un bebé que aún presentaba señales recientes de nacimiento, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Tras la alerta, autoridades y personal médico acudieron al lugar para brindar atención al menor, mientras se iniciaba una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires informó posteriormente la detención de una mujer de 32 años identificada como Y.I.S., quien es señalada como la principal sospechosa de haber abandonado al recién nacido.

Vecinos sospechaban del abandono del bebé en Argentina

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presuntamente habría dado a luz en su domicilio antes de dejar al bebé dentro de una bolsa en la calle.

Vecinas identificadas como Natalia y Cinthia relataron a medios locales que acudieron al lugar luego de que otra residente, Valentina, pidiera ayuda tras descubrir el paquete sospechoso.

Al revisar la bolsa, observaron que el bebé aún tenía el cordón umbilical sin cortar y presentaba restos de placenta y sangre, lo que indicaba que el nacimiento había ocurrido apenas minutos antes.

También señalaron que el menor no llevaba pañal, aunque estaba vestido con un pantalón y una playerita con gorro.

🚨 ABANDONÓ A SU BEBÉ RECIÉN NACIDO, LA IMAGEN SE HIZO VIRAL, LOS VECINOS LA IDENTIFICARON Y TERMINÓ PRESA

- Fue en Merlo.

- El bebé está bien y es controlado en un hospital pic.twitter.com/v6HgLu2VDY — Vía Szeta (@mauroszeta) March 4, 2026

Durante las primeras horas de la investigación comenzaron a difundirse imágenes captadas por cámaras de seguridad de viviendas cercanas.

En los videos se aprecia a una mujer caminando por la zona con una bolsa plateada muy similar a la que contenía al recién nacido.

Algunos vecinos afirmaron reconocerla y señalaron que residiría en el barrio Olaechea, cercano al lugar del hallazgo. Con estas pistas, las autoridades lograron ubicar y detener a la sospechosa, mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.