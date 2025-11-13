“Si fuera Presidente de México, declararía la guerra a los criminales": Ricardo B. Salinas Pliego

El empresario Ricardo B. Salinas Pliego visitó El Salvador y se reunió con el presidente de esa nación, Nayib Bukele, con quien conversó sobre los resultados de ese gobierno en materia de seguridad.

A través de sus redes sociales el mexicano dijo encontrarse en "el bello y seguro país de El Salvador" con su amigo Nayib Bukele, a quien calificó como "un verdadero capitán de barco que sabe navegar en todos los mares y dar resultado, no como los gobiernícolas ineptos y corruptos que tenemos en México".

En su publicación Salinas Pliego destacó que en una converesación con el mandatario salvadoreño, le hizo algunos comentarios sobre la situación de México y las acciones que él emprendería si estuviera al frente del país.

"Platicando con el Presidente Bukele, le comentaba que si yo fuera el Presidente de México, la prioridad número uno de mi gobierno sería la misma que la del suyo: declararle la guerra a los criminales y usar toda la fuerza del Estado para poner orden inmediatamente en el país, con la finalidad de darle a las familias mexicanas una vida de paz", refirió el mexicano.

Es decir, agregó, buscaría proporcionar seguridad y justicia igualitaria para todos los mexicanos.

Ricardo B. Salinas Pliego dialoga con Bukele

En su mensaje difundido en redes sociales, Ricardo B. Salinas Pliego, destacó cuatro fotografías en las que se le ve acompañado de Bukele.

El día de hoy estoy en el bello y seguro país de El Salvador, con mi amigo @nayibbukele, un verdadero capitán de barco que sabe navegar en todos los mares y dar resultados; no como los Gobiernícolas ineptos y corruptos que tenemos en México.



Ahí, destacó que uno de sus anhelos es que "los jóvenes puedan salir a divertirse sin correr el riesgo de regresar a sus casas muertos o, como el cartel de Morena acordó con los criminales… terminar desaparecidos, para no aumentar la cifra de homicidios".

Agregó que también exigiría a los secretarios de Estado resultados como lo hace a sus colaboradores, pues considera que un "país debe manejarse como una empresa de alguien más a quien se le debe dar resultados y no excusas".

Destacó que "un buen gobierno debe asegurarse también de que las carreteras estén seguras, que las calles estén iluminadas, sin baches, y que la gente pueda dedicarse a trabajar en paz para prosperar".

Finalmente lanzó una pregunta a sus millones de seguidores en X: "¿Ustedes qué harían si fueran Presidentes de México?".