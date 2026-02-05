Entre risas, Rubén Rocha Moya afirma no saber lo que ocurre en Sinaloa ni Tequila tras detención de alcalde

Entre risas y con un tono que ha sido calificado de cinismo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, minimizó los cuestionamientos sobre la seguridad y la corrupción política. Al ser interrogado sobre la detención del alcalde de Tequila, Jalisco , postulado por Morena, el mandatario respondió con una frase que desató indignación:

“Si no sé lo de Sinaloa, menos lo de Tequila. Apenas vengo volando y ahí es donde me di cuenta”, soltó el gobernador con risas, evadiendo la gravedad del asunto.

Rubén Rocha Moya minimiza entre risas detención de alcalde de Tequila

La actitud de Rocha Moya contrasta brutalmente con la realidad que vive su estado. Mientras él bromea diciendo que "no sabe" lo que pasa en su tierra, Sinaloa atraviesa una de sus peores crisis de violencia debido a la guerra interna de las facciones del Cártel de Sinaloa. Culiacán y municipios aledaños viven bajo un toque de queda de facto, con desapariciones forzadas, bloqueos y balaceras diarias.

Al responder "entre risas" que desconoce la situación de su propio estado para justificar su ignorancia sobre la detención del edil Diego Rivera Navarro, acusado de nexos con el crimen, el gobernador refuerza la percepción de frivolidad y vacío de poder que sus críticos le han señalado por el nivel de violencia que hay en el estado que gobierna.

Detienen a alcalde de Tequila por crimen organizado

Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien anunció el arresto de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, en el operativo "Enjambre". Durante meses, vecinos, empresarios, opositores y oficialistas señalaron al alcalde de actos criminales. Su detención resulta muy relevante, puesto que era defendido por Morena Jalisco.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

La pregunta sobre la detención del alcalde de Tequila es de suma importancia, pues este hecho golpea la narrativa de honestidad de la autodenominada Cuarta Transformación, ya que se trata de un funcionario emanado de la coalición Morena-PT y Partido Verde acusado de entregar la policía al crimen organizado.