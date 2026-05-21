¿Morena teme perder en 2027? La iniciativa que permitiría anular elecciones por injerencia extranjera

El gobierno federal continúa perdiendo respaldo en los sondeos y eso empieza a encender alertas rumbo a las elecciones del próximo año. Quizá por eso, desde ahora, ya se impulsa una iniciativa que abriría la puerta a anular comicios bajo el argumento de una posible intervención extranjera.

La propuesta, impulsada por Ricardo Monreal, ha comenzado a generar críticas y sospechas entre sectores de la oposición, porque cuando algo ya no les favorece, no les gusta y lo eliminan.

¿Cómo busca Morena castigar la presunta injerencia extranjera en elecciones?

Para Ricardo Monreal, esta reforma refuerza la soberanía y previene que los países extranjeros influyan en las elecciones. Es decir, buscan rechazar cualquier intervención diplomática, militar o decisión política tendiente a manipular el voto en contra de partido alguno.

Con esas armas, más el control de los tribunales y del INE, el gobierno y Morena se preparan para buscar la forma de darle la vuelta a una estruendosa derrota y mantenerse en el poder.

El diputado Ricardo Monreal volvió a poner sobre la mesa el tema de una posible intervención extranjera en las elecciones. Sus declaraciones coincidieron casi por completo con el mensaje lanzado un día antes desde la conferencia matutina.

“México no es piñata de nadie y tampoco va a intervenir en las elecciones de 2027; aquí deciden los mexicanos”. Tras ese posicionamiento, Monreal aceleró la presentación de la iniciativa.

¿También se investigará la supuesta intervención extranjera a favor de Morena?

Ricardo Monreal aseguró que la reforma podría quedar aprobada antes de que concluya el periodo extraordinario, con el objetivo de que los congresos locales tengan tiempo suficiente para avalarla y emitir la declaratoria de constitucionalidad.

Sin embargo, la discusión abrió otro frente político. Desde la oposición y distintos sectores comenzaron a surgir voces que piden que la iniciativa también revise presuntos casos de intervención extranjera que, aseguran, habrían favorecido a Morena en procesos electorales pasados.

Por otra parte, hay quienes piden que esa iniciativa sea retroactiva al 2006 o al 2018, y que se considere la intervención de la dictadura cubana, de Rodríguez Zapatero, acusado de lavado de dinero y de triangularlo en apoyo de Morena.

Hasta ahora, la iniciativa impulsada por Monreal plantea castigar la injerencia extranjera en futuros procesos electorales, pero queda la duda sobre si esos antecedentes también serán incluidos en la discusión legislativa.