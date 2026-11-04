Ricardo Salinas responde mensaje de Andy López Beltrán; “sin mostrar una sola prueba me acusas”

Andy López Beltrán, hijo del expresidente de México, reconoció que conoce a Amílcar Olán, pero negó tener negocios con él, a quien las cámaras de Azteca Noticias captaron cuando estaba en Lugan, Suiza, mientras el contratista era señalado por supuestos delitos financieros y de huachicol fiscal.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, respondió a los señalamientos que López Beltrán emitió ante la entrevista que el periodista Manuel López San Martín hizo a Manuel Roberto "N", exmarino detenido por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal y que, en la red criminal del contrabando de combustible, se reveló el nombre Andy López Beltrán.

“El operador financiero de Morena”: Señalan a Amílcar Olán por red de corrupción y contratos en obras clave durante el sexenio anterior

Así respondió Ricardo Salinas Pliego a Andy López Beltrán

Andy López Beltrán acusó a Ricardo Salinas de encabezar, participar y coordinar, junto con periodistas de méxico, una campaña de calumnias en su contra.

Según el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se busca afectar su imagen pública y la del exmandatario tabasqueño.

Pero el presidente de Grupo Salinas respondió con un mensaje en su cuenta de X, en donde le dijo que "sin mostrar una sola prueba" lo acusa de estar detrás de una campaña en contra suya.

Ricardo Salinas Pliego lanza preguntas a Andy López Beltrán

El presidente de Grupo Salinas cuestionó a Andy López Beltrán sobre varios temas que se han colocado en la agenda del país, de los cuales, personajes de la política hasn sido señalados por diversos casos.

Entre ellos, recientemente, el caso de Guadalupe Taddei, quien renunció como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la polémica de supuestas anomalías en contratos del INE y triangulación de recursos.

"Ay Andy, hoy, sin mostrar una sola prueba me acusas de estar detrás de una campaña en contra tuya. Yo, con todas las pruebas en la mano te pregunto:

"¿Con qué dinero pagaste tus viajes a Japón? ¿ Por qué no exigen que se investigue al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y al senador Inzunza? ¿Por qué no nos cuentas qué pasó con la investigación deL asesinato de las dos personas que perdieron la vida en un ataque armado en Ciudad de México y que eran muy cercanas. al gobierno de Clara Brugada?

"¿Qué opinas de cómo tu papá acabó con la democracia, infiltró al INE y puso como presidente a su amiga Guadalupe Taddei quien terminó repartiéndose millones de pesos de los mexicanos? ¿Cómo explicas el enriquecimiento repentino y lujos tuyos y de tus hermanos?

"¿La austeridad es solo para los votantes, y no para gastar en botellas de 30 mil pesos? ¿Qué pasó con los contratos y negocios que hiciste al amparo del poder de tu papá? ¿Quién paga tus vuelos en avión privado? ¿Qué hay de las transferencias de tu amigo Amílcar a Suiza?

"¿Qué tienes que decir de todos los audios que ha publicado Latinus de Amílcar, tu hermano, y tus socios? ¿Por qué no nos cuentas cuánto te tocó del huachicol fiscal y los contratos con Pemex? ¿Por qué apareces en carpetas de investigación en la FGR?

"¿Por qué removieron al ex fiscal con tanta prisa y lo exiliaron del país en menos de un mes? ¿Que sabes de Sergio Carmona y su participación en financiar a Morena? ¿Por qué de la nada dejaron de ir a Badiraguato a ver si ya terminaron de pavimenta la calle que tu papá supervisó 8 veces? ¿Dónde está Hernán Bermúdez y cómo va la investigación de la barredora?

"¿Qué responsabilidad tiene Romedic, en el desabasto de medicinas que dejó sin tratamiento a los más pobres? ¿Qué pasó con el dinero del parque ecológico del aeropuerto? ¿Con cuánto te beneficiaste con los contratos de Dos Bocas?

"¿Cómo le vas a devolver la vida a los mexicanos que fallecieron por el balasto de mala calidad que vendieron y el descarrilamiento del Tren Interoceánico y sus víctimas? ¿Estados Unidos te retiró la visa por tus nexos con el crimen organizado o por ser buena persona? ¿Cuánto dinero te tocó de la construcción del proyecto fallido de dos bocas y el tren maya?

"No nos distraigamos con esta caja china, que no se nos olvide que MORENA puso a Guadalupe Taddei al frente del INE para que les regalara la sobre representación, diera por buenas elecciones robadas y les permitiera a sus candidatos hacer precampaña anticipada sin que nadie los toque", expresó Salinas Pliego.

Ay Andy, hoy, sin mostrar una sola prueba me acusas de estar detrás de una campaña en contra tuya. Yo, con todas las pruebas en la mano te pregunto: ¿Con qué dinero pagaste tus viajes a Japón? ¿ Por qué no exigen que se investigue al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, Moya y al senador Inzunza? ¿Por qué no nos cuentas qué pasó con la investigación deL asesinato de las dos personas que perdieron la vida en un ataque armado en Ciudad de México y que eran muy cercanas. al gobierno de Clara Brugada? ¿Qué opinas de cómo tu papá acabó con la democracia, infiltró al INE y puso como presidente a su amiga Guadalupe Taddei quien terminó repartiéndose millones de pesos de los mexicanos? ¿Cómo explicas el enriquecimiento repentino y lujos tuyos y de tus hermanos? ¿La austeridad es solo para los votantes, y no para gastar en botellas de 30 mil pesos? ¿Qué pasó con los contratos y negocios que hiciste al amparo del poder de tu papá? ¿Quién paga tus vuelos en avión privado? ¿Qué hay de las transferencias de tu amigo Amílcar a Suiza? ¿Qué tienes que decir de todos los audios que ha publicado Latinus de Amílcar, tu hermano, y tus socios? ¿Por qué no nos cuentas cuánto te tocó del huachicol fiscal y los contratos con Pemex? ¿Por qué apareces en carpetas de investigación en la FGR? ¿Por qué removieron al ex fiscal con tanta prisa y lo exiliaron del país en menos de un mes? ¿Que sabes de Sergio Carmona y su participación en financiar a Morena? ¿Por qué de la nada dejaron de ir a Badiraguato a ver si ya terminaron de pavimenta la calle que tu papá supervisó 8 veces? ¿Dónde está Hernán Bermúdez y cómo va la investigación de la barredora? ¿Qué responsabilidad tiene Romedic, en el desabasto de medicinas que dejó sin tratamiento a los más pobres? ¿Qué pasó con el dinero del parque ecológico del aeropuerto? ¿Con cuánto te beneficiaste con los contratos de Dos Bocas? ¿Cómo le vas a devolver la vida a los mexicanos que fallecieron por el balasto de mala calidad que vendieron y el descarrilamiento del Tren Interoceánico y sus víctimas? ¿Estados Unidos te retiró la visa por tus nexos con el crimen organizado o por ser buena persona? ¿Cuánto dinero te tocó de la construcción del proyecto fallido de dos bocas y el tren maya? ¡Enemigos de los mexicanos son ustedes que viven como reyes robando!. Esto se debe juzgar con la ley y con la verdad, y yo voy a seguir exigiéndoselas aunque se enojen. Por cierto no nos distraigamos con esta caja china, que no se nos olvide que MORENA puso a Guadalupe Taddei al frente del INE para que les regalara la sobre representación, diera por buenas elecciones robadas y les permitiera a sus candidatos hacer precampaña anticipada sin que nadie los toque. — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 3, 2026

FGR descarta investigar a Andy López Beltrán

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó investigar a

Andy López Beltrán por el caso de huachicol fiscal en México al asegurar que no hay pruebas suficientes para abrir una investigación contra él y Adán Augusto López

Lo anterior, luego de las declaraciones que dio Manuel Roberto "N", exmarino detenido por su presunta participación en los hechos.