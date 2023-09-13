Rinoceronte mata a su cuidadora en un zoológico de Austria

Terror se vivió en un zoológico de Salzburgo, Austria, luego de que un rinoceronte atacó y mató a su cuidadora, además de herir de gravedad al compañero de ésta cuando trataba de rescatarla.

Sabine Grebner, directora del zoológico, ofreció una rueda de prensa para hablar del incidente, donde aseguró que por el momento se desconoce cómo ocurrió el ataque, pero que ya se investiga qué pasó.

Hasta el momento se sabe que el accidente ocurrió durante la madrugada, cuando la cuidadora ingresó al recinto donde se encontraba el animal para comenzar con la rutina de cuidado.

🚨MUNDO: Rinoceronte mata cuidadora de zoológico na Áustria. Funcionária passava repelente no animal quando foi atacada.



Segundo a mídia local, a vítima provavelmente morreu pisoteada pelo animal, que pesa 1,8 tonelada. O incidente ocorreu em frente ao marido, que ficou ferido. pic.twitter.com/4XbZKfRW1r — CHOQUEI (@choquei) September 12, 2023

La cuidadora, de origen alemán y 33 años de edad, se disponía a colocar un protector de insectos en la piel del rinoceronte, cuando éste la empezó a atacar; otro de los cuidadores se dio cuenta de lo que pasaba y trató de ayudarla, por lo que resultó gravemente herido.

Cuidadora de rinoceronte murió pisoteada

Aunque por el momento se desconocen las causas del ataque, la agencia de noticias AP indicó que la víctima murió pisoteada por el animal, una hembra, de nombre Yeti, que pesaba 1.8 toneladas.

El compañero, de 34 años de edad, fue trasladado de urgencia a un hospital para que lo trataran debido a que presentaba heridas de gravedad.

El zoológico de Austria donde ocurrió el ataque, alberga a mil 500 animales en sus 14 mil hectáreas, además recibe alrededor de 400 mil visitantes al año.

Con información de agencias

