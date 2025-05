Elon Musk decepcionado con Trump por su “Big Beautiful Bill”: ¿Qué es?

El empresario Elon Musk, reconocido por su papel en la innovación tecnológica y por haber encabezado el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante los primeros días del segundo mandato de Donald Trump, se mostró decepcionado con el nuevo paquete legislativo del presidente de Estados Unidos.

En una entrevista grabada para la cadena CBS, que será transmitida el próximo domingo 1 de junio, Musk expresó su inconformidad con la iniciativa llamada oficialmente One Big Beautiful Bill Act, conocida popularmente como el “Big Beautiful Bill”.

¿Por qué Elon Musk no apoya el “Big Beautiful Bill”?

Durante la entrevista, Musk no dudó en manifestar su desacuerdo con el proyecto legislativo impulsado por el presidente Trump. Según sus palabras:

“Bueno, ya sabes, me sentí decepcionado al ver el enorme proyecto de ley de gastos, francamente, que aumenta el déficit presupuestario, no solo lo reduce, y socava el trabajo que está haciendo el equipo de DOGE. Creo que un proyecto de ley puede ser grande o hermoso. Pero no sé si ambas cosas. Es mi opinión personal.”

La reacción del multimillonario refleja un choque frontal entre los ideales de eficiencia administrativa promovidos durante su gestión y el enfoque expansivo y polémico del nuevo plan legislativo.

¿Qué es el “Big Beautiful Bill”? La apuesta central de Trump en 2025

El “Big Beautiful Bill” es un paquete legislativo integral aprobado por la Cámara de Representantes en mayo de 2025, exclusivamente con votos del Partido Republicano. Considerado el eje central de la agenda de Trump, este proyecto incluye una combinación de recortes fiscales históricos, reformas migratorias severas, reducción de programas sociales y cambios estructurales en políticas empresariales y sanitarias.

Entre sus puntos más destacados, el proyecto contempla:

El mayor recorte de impuestos en la historia moderna , estimado en más de 5 billones de dólares.

, estimado en más de 5 billones de dólares. Eliminación de impuestos federales sobre propinas y horas extra.

Hacer permanentes los recortes fiscales de 2017.

Aumentar la deducción estándar y el crédito tributario por hijo.

Ampliación de la exención del impuesto a la herencia hasta 15 millones de dólares.

Además, introduce reformas migratorias contundentes, como la construcción de más de 700 km de muro fronterizo, contratación masiva de agentes y la meta de un millón de deportaciones anuales. También restringe el acceso a programas públicos como Medicaid para inmigrantes indocumentados.

Medidas sociales, empresariales y fiscales bajo escrutinio

El proyecto ha generado fuerte controversia en sectores sociales debido a disposiciones que endurecen el acceso a programas de asistencia. Se imponen verificaciones de elegibilidad más estrictas, se elimina el financiamiento para tratamientos de transición de género en menores y se bloquean fondos a organizaciones como Planned Parenthood.

En materia empresarial, la ley ofrece deducciones inmediatas para investigación y desarrollo, incentivos para inversiones en zonas rurales y cambios en los créditos fiscales para vivienda de bajos ingresos.

Musk, cuya visión en el DOGE apuntaba a un uso eficiente del gasto y a la modernización de las estructuras públicas, considera que este paquete deshace buena parte de los avances logrados. Su crítica se enfoca especialmente en el impacto fiscal: “que aumenta el déficit presupuestario, no solo lo reduce.