¡Sin efectivo y con inseguridad! Cobro digital, la polémica decisión en casetas que preocupa a México

El Gobierno federal avanza hacia un sistema de cobro digital en casetas, eliminando gradualmente el uso de efectivo. La meta es clara: modernizar los pagos antes de que termine el año; sin embargo, la medida genera preocupación entre transportistas, agricultores y usuarios frecuentes de autopistas y carreteras de México, quienes advierten que la realidad en los caminos dista mucho de ser segura.

Cabe decir que la principal inquietud no es tecnológica, sino de seguridad, en México, un transportista es asaltado cada 47 minutos, según datos de organismos del sector.

¿En qué consiste el cobro digital en casetas de México?

El plan contempla que los usuarios de autopistas federales utilicen exclusivamente tarjetas, dispositivos electrónicos o pagos digitales, eliminando por completo el uso de billetes y monedas.

Esta transición busca agilizar el tránsito, además de reducir tiempos de espera, pero también implica que millones de personas deberán adaptarse rápidamente a un sistema que no todos dominan.

Cobro digital en casetas de México: ¿Por qué preocupa a transportistas y agricultores?

Para quienes dependen de las carreteras, la medida llega en un contexto complicado. Transportistas y productores señalan que la inseguridad sigue siendo el principal problema. Miguel Luna, un agricultor, explica que no todos tienen acceso a métodos de pago digitales: “Muchos vivimos al día y usamos efectivo”, señala.

Además, comerciantes que viajan desde estados como Oaxaca y Puebla hacia mercados como el Mercado de Jamaica dependen de las autopistas y carreteras para transportar su mercancía, enfrentando riesgos constantes.

¿Qué pasa con la inseguridad en carreteras de México?

El robo al transporte de carga sigue siendo una de las principales amenazas. De acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito mantiene una incidencia relevante en diversas regiones del país.

Conductores aseguran que antes de implementar nuevas formas de cobro, deberían reforzarse la vigilancia, el mantenimiento carretero y la protección a usuarios. “Primero seguridad, luego digitalización”, es una de las principales demandas.

Usuarios denuncian inseguridad en carretera México-Puebla-Veracruz, a pesar del pago de peaje

Cobro digital total en casetas de autopistas en México: ¿Es una medida incluyente?

Otro punto crítico es la brecha digital, adultos mayores, personas de zonas rurales y trabajadores informales podrían enfrentar dificultades para adaptarse a este sistema. Para muchos, el efectivo sigue siendo la única opción viable.

La modernización avanza, pero deja preguntas abiertas: ¿puede implementarse un sistema digital en un entorno donde la seguridad aún es una deuda pendiente?

