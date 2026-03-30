Así ‘secuestran’ cuentas de empresas para robar a clientes en México

La falta de impunidad e inacción de las autoridades, han convertido al internet en un terreno fértil para los ciberdelincuentes que aprovechan las lagunas del mundo digital para suplantar la identidad de miles de empresarios en todo México, afectando a miles de clientes, pero ¿cuál es el modus operandi?

Entre enero y febrero 2026, se iniciaron 2 mil 887 carpetas de investigación por el delito de suplantación y usurpación de identidad a nivel nacional. Esto mientras una Ley de Ciberseguridad continúa estacionada en la cancha del Legislativo.

“Es en un momento donde el marco normativo todavía no está desarrollado, entonces no tenemos una clara idea de cómo sancionar este tipo de cuestiones que puedan suplantar, ocupar estas herramientas, para realizar este tipo de afectaciones”, explicó Miriam Padilla, especialista en ciberseguridad.

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Los ciberdelincuentes hacen todo un estudio previo de sus blancos de ataque, pues operan en el anonimato y detrás de una o varias computadoras. Especialistas en ciberseguridad, realizan un análisis puntual, identificando patrones, el alcance, tipo de cliente y el tipo de montos que se asocian a este tipo de empresas.

Primero, los ciberdelincuentes crean perfiles falsos en internet con la imagen institucional, logotipo, formatos y todo lo que puedan copiar de las empresas.

Una vez copiado todo, los clientes empiezan a llamar o contactarse con el “nuevo número de teléfono”, pidiendo cierta cantidad de dinero o información que pueda servirles en un futuro.

“Un depósito en garantía o como un anticipo de la renta y los cliente empezaron a caer y después volvían con nosotros a decir: Oye, ¿pues qué pasó con la máquina que me ibas rentar?”, contó Luis Pablo Fernández, empresario que fue víctima de la ciberdelincuencia.

La ola de denuncias que saturan a las autoridades en México

Tan solo en la Ciudad de México (CDMX) se han registrado 795 carpetas de investigación por los delitos de suplantación y usurpación de identidad, seguida de Jalisco con 666 cados y el Estado de México (Edomex) con 289 casos.

Al denunciar por estos delitos, los afectados se encontraron con una torre de casos similares.

“No topamos con que en fiscalía había muchísimas carpetas abiertas sobre delitos similares, donde la gente afectada, muchas veces en el ramo de la construcción como bien sabes las urgencias nos ganas”, dijo Erick Arrieta, empresario que fue víctima de la ciberdelincuencia.