“Ya no nos rinde, vamos al día”: Se dispara el precio del jitomate, limón y carne en mercados de México; prevén otra ola de aumento

¡Cada vez alcanza menos! La inflación de México golpea fuertemente el bolsillo de los mexicanos durante la primera quince de marzo 2026, encareciendo los alimentos básicos en las mesas de las y los ciudadanos. Una situación que preocupa a amas de casa y comerciantes.

En las próximas semanas, se podría ver un aumento en el precio de granos como el maíz, trigo y sorgo. Además, advierten una ola de aumentos para otros productos básicos.

“Pepino, jitomate, el tomate (...) Todo ha subido un montón”, contó la señora Lourdes, ama de casa, para los micrófonos de Azteca Noticias.

Los alimentos que más subieron de precio en marzo 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el índice de precios subió 0.62% durante la primera quincena de marzo 2026; sin embargo, las y los mexicanos aseguran que para ellos, el costo de los alimentos y productos básico aumentaron un 20% en este periodo de tiempo, pero ¿qué es lo más caro del mercado?

Jitomate - De $25 a $45 pesos el kilo

Papas y otros tubérculos - $15 a $25 pesos el kilo

Limón - $34 pesos el kilo

Carne - $229.09 pesos el kilo



“Subieron muchísimo (...) La verdura y la carne también subieron demasiado, ya no nos rinde, vamos al día”, aseguró la señora Norma, una ama de casa que acudió al mercado para abastecerse.

Comer no debería ser un lujo.

Es momento de proteger el ingreso familiar, fortalecer el consumo local y garantizar una alimentación digna.@Claudiashein @SE_mx @m_ebrard

Porque así, no alcanza.⁰#ElSalarioNoAlcanza #ANPECInforma



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¿Por qué sube el precio de los alimentos, frutas, verduras y otros productos en México?

Además de la elevada inflación, existen otras razones por las que los precios de algunos alimentos y productos en México han registrado un aumento alarmante en los últimos días.

El aumento del precio del diésel, combustible principal que usan los camiones de carga, es uno de los factores claves por el que el precio de los alimentos se ha disparado en las últimas semanas.

Por otro lado, el conflicto en Medio Oriente podría repercutir en los precios de los insumos del campo, ya que de esta región sale el 35% de la urea, el insumo básico para el campo mexicano.

“A todos nos va a afectar (...) Va a afectar en el incremento de los costos, pero también va afectar porque mucha gente no va a tener fertilizantes, se les va a bajar la producción”, explicó Jorfe Eseve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

Y como en cualquier mercado, si baja la oferta de productos, habrá aumentos en los precios.