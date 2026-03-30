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AICM: Entre el caos de las “obras estéticas” y la deuda eterna de Texcoco

Pasajeros denuncian que el AICM se cae a pedazos mientras el presupuesto se pierde en obras superficiales y el pago de bonos de Texcoco.

Por: César Méndez,Jimena Romero

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) opera hoy entre el caos de pasillos cerrados, saturación de pasajeros y obras que expertos califican como simples “manitas de gato” estéticas. Pese a una inversión de más de 8 mil millones de pesos, los usuarios enfrentan condiciones peligrosas, polvo y falta de servicios reales, ya que la mayor parte de los ingresos del aeropuerto no se destinan a mantenimiento, sino a pagar la deuda por la cancelación del proyecto de Texcoco.

Con miras a los próximos eventos mundialistas, la principal puerta de entrada al país sobrevive con recursos escasos y una infraestructura que se cae a pedazos, obligando a los viajeros a armarse de paciencia ante un sistema que no logra descongestionar el espacio aéreo ni mejorar la experiencia en las terminales.

Más información sobre el tema en ADN Noticias.

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