Terror en Chile: Sujetos armados protagonizan robo de camioneta a mujer embarazada | VIDEO

Un violento robo de camioneta, que fue captado en video, generó gran conmoción e indignación en redes sociales, además de entre los vecinos de la zona norte de Santiago, en Chile. Este lamentable hecho sucedió en Quilicura, donde una mujer embarazada de siete meses, fue víctima de un asalto armado mientras esperaba a su esposo dentro de la camioneta blanca.

¿Cómo ocurrió el robo de la camioneta con la mujer embarazada en Chile?

De acuerdo con el testimonio del esposo de la víctima, la mujer permanecía dentro del vehículo mientras él conversaba con un guardia a la salida de su trabajo. En cuestión de segundos, una banda de delincuentes que se mueve en motocicletas, irrumpió en el lugar y llevó a cabo el asalto.

“Andaban con una UZI”, relató el esposo, visiblemente afectado. A pesar de notar el avanzado embarazo de la mujer, los sujetos la obligaron a descender de la camioneta. Las imágenes muestran cómo ella protege instintivamente su vientre mientras se aleja, segundos antes de que los delincuentes huyan con la unidad.

🔴 Una mujer embarazada junto a su pareja fueron víctimas de un violenta encerrona en la comuna de Quilicura. Cuando se encontraban en su camioneta, fueron intimidados con un arma por los delincuentes, quienes terminaron por robarles su vehículo. pic.twitter.com/CRcJMRO93u — Meganoticias (@meganoticiascl) February 13, 2026

El robo se registró en una parte de la Autopista Américo Vespucio, un sector industrial de Quilicura donde vecinos y trabajadores denuncian un aumento de los robos de vehículos tipo portonazo.

Guardias de seguridad del sector señalaron que este tipo de delitos ya se han vuelto recurrentes en la zona, aunque llamó la atención que los delincuentes actuaran en motocicletas, una modalidad menos frecuente en Chile, pero ampliamente utilizada en países como Argentina y México.

¿Por qué los sujetos en moto son difíciles de identificar?

El criminólogo Mauricio Valdivia, de la ADIPA, explicó que el uso de motocicletas y cascos complica la identificación de los delincuentes, ya que les permite escapar rápidamente y ocultar sus rasgos faciales; según la víctima, los asaltantes hablaban con acento chileno.

Violento asalto a mujer embarazada en Chile: Investigación en curso

Hasta el momento, no hay rastro de la camioneta robada ni de la banda delictiva. Información extraoficial señala que los mismos sujetos podrían haber participado en otro asalto a un servicentro de la comuna: “El miedo es enorme. Ella ya no quiere salir a la calle”, confesó el esposo de la mujer embarazada.

Este caso reabre el debate acerca de la violencia delictiva, el uso de armas de alto poder y la seguridad en zonas industriales; ¿hasta cuándo los ciudadanos seguirán expuestos a este nivel de violencia cotidiana?

