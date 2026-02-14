Captan asalto a adulta mayor tras seguir su taxi en Hacienda Sotavento, Veracruz

Una adulta mayor fue víctima de un violento asalto en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, en la ciudad de Veracruz, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta la interceptaron al bajar de un taxi, para despojarla de sus pertenencias.

Asaltan a adulta mayor en Veracruz

De acuerdo con los reportes, los presuntos delincuentes venían siguiendo el taxi en el que viajaba la víctima. Al descender de la unidad, la adulta mayor fue sorprendida por los sujetos, quienes la despojaron de dinero en efectivo.

Durante el atraco, uno de los agresores la empujó con fuerza, provocando que cayera bruscamente al suelo. El hecho quedó captado en video, lo que ha generado indignación entre vecinos de la zona.

Tras cometer el asalto, los responsables huyeron del lugar a bordo de la motocicleta. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Los adultos mayores pueden ser más susceptibles a sufrir asaltos debido a diversos factores físicos, sociales y económicos.

En muchos casos presentan menor movilidad, fuerza o capacidad de reacción, lo que los convierte en blancos percibidos como “más fáciles” para los agresores. Además, algunos acostumbran portar efectivo para realizar pagos o cobros de pensión, lo que puede aumentar el riesgo en espacios públicos.

A esto se suma que una parte de este sector vive sola o cuenta con redes de apoyo limitadas, lo que dificulta la prevención y la denuncia oportuna.

También influye que, ante una situación de violencia, las consecuencias físicas y emocionales suelen ser más graves que en personas jóvenes, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a este tipo de delitos.

Abandonan tres hieleras con restos humanos

En un lapso menor a 24 horas, autoridades localizaron tres hieleras con restos humanos en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, lo que provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y reavivó la preocupación por los hechos violentos en la zona.

El primer hallazgo ocurrió la tarde del jueves en la congregación de Villa Allende, donde fue encontrada una hielera de unicel frente a un campo de fútbol.

Más tarde, esa misma noche, se reportó un segundo caso en la colonia El Tesoro. Finalmente, la mañana del viernes se confirmó una tercera localización a un costado de la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa.

En los tres casos, corporaciones policiacas acordonaron las áreas mientras personal de la Fiscalía realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos.