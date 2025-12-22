”Ya viene la cena de Navidad, con eso lo pago”: Roban vales de despensa del INER en CDMX; cada tarjeta tenía más de 14 mil pesos

¡En plena temporada navideña! Este fin de semana, la tesorería del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la Ciudad de México fue víctima de la delincuencia con el robo de vales de despensa destinados al personal de salud.

Las tarjetas electrónicas, donde se encontraban los vales de despensa, tenían un monto aproximado de 14 mil pesos cada uno; miles de trabajadores están angustiados.

“Y uno dice ya viene la cena de Navidad, con eso lo pago (...) O los reyes que tiene uno, el pequeño y el nieto, y ahora con qué lo hacemos”, explicó una fuente anónima para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Más de mil trabajadores afectados por el robo de vales de despensa del INER; exigen respuestas

El pasado sábado 20 de diciembre de 2025, el propio instituto, que pertenece a la Secretaría de Salud Federal, confirmó que habían sido víctima de robo, por lo que las tarjetas con los vales de despensa ya habían sido bloqueadas.

Horas más tarde, la dependencia informó que los vales que fueron entregados antes del robo, ya habían sido activados.

Sin embargo, más de mil trabajadores de la salud, que no habían recogido el bono, se encuentran angustiados, pues hasta el momento no se les ha otorgado una nueva fecha de entrega.

“Estamos en espera sí va a ser mañana, pasado, la próxima semana o en enero, no lo sabemos”, dijo una fuente anónima.

Trabajadores del INER amenazan con manifestarse si no hay respuestas claras

En caso de que las autoridades no les dé una respuesta clara, las y los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la CDMX, aseguraron que se manifestarán en las zonas de hospitales durante los próximos días.

Por su parte, las autoridades federales y de salud no han dado más información respecto a los posibles culpables, así como detalles de la entrega de las nuevas tarjetas.

“Realmente todo el año se espera y somos turno especial (...) Llegamos y nos damos cuenta que la robaron”, contó para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.