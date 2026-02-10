Enrique cayó al Río Cuautitlán tras presuntamente ser asaltado en Edomex; sigue sin ser localizado

Las esperanzas poco a poco se desvanecen para la familia de Enrique Roldán. Un hombre de 66 años que cayó a las aguas negras del Río Cuautitlán tras presuntamente ser víctima de un asalto durante la tarde del domingo 8 de febrero en el Estado de México (Edomex) .

Desde que se recibió el reporte, cuerpos de emergencia del municipio de Cuautitlán Izcalli mantienen un operativo de búsqueda para localizar al adulto mayor.

¿Qué pasó con Enrique Roldán en el Río Cuautitlán?

A más de 24 horas del incidente, los esfuerzos no han dado resultados y el cuerpo no ha sido localizado, pese a que se han desplegado equipos de rescate en distintos puntos del canal, considerado de alto riesgo por tratarse de aguas negras con una extensión aproximada de cinco kilómetros.

De acuerdo con versiones de familiares, Enrique Roldán se encontraba sobre la Av. Doctor Jorge Jiménez Cantú, en la colonia San Juan Atlamica, cuando fue interceptado por presuntos delincuentes. Durante el asalto, el hombre forcejeó con los agresores, momento en el que cayó a las aguas del Río Cuautitlán.

La inseguridad en #CuautitlánIzcalli #Edomex provocó que un hombre de 66 años cayera al Río Cuautitlán. pic.twitter.com/mIIFCj0nBL — Daniel de Rosas (@danielderosastv) February 9, 2026

Personas que se encontraban cerca intentaron auxiliarlo; sin embargo, las condiciones impidieron que el hombre pudiera salir por sus propios medios. Mientras que la ayuda de autoridades, a decir de internautas, tardó varios minutos en llegar.

Activan operativo de búsqueda en Cuautitlán Izcalli

El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli informó que el reporte se recibió el domingo 8 de febrero, alrededor de las 18:30 horas, a través del sistema C4.

Desde ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda con la participación de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja Mexicana y personal especializado en buceo.

Las labores se han concentrado en zonas como Infonavit Norte y el pueblo de San Juan Atlamica, utilizando lanchas, cuerdas y equipo especial para inspeccionar el río.

Familiares del hombre acudieron al sitio y lograron identificar pertenencias, además de confirmar que las características físicas coinciden con imágenes captadas por una cámara de vigilancia cercana.

Familia desmienten versión oficial difundida por autoridades

Tras la emisión de una tarjeta informativa durante las primeras horas de este lunes, familiares de Enrique Roldán manifestaron su enojo en redes sociales, asegurando que la información difundida no es correcta.

Según el testimonio de un familiar cercano, Enrique no se encontraba conviviendo, como se señaló en el comunicado, sino que fue víctima directa de un asalto. Además, aclararon que quien realizó la identificación fue su hija, no su esposa ni su hermana, como se indicó inicialmente.

También denunciaron que la búsqueda fue suspendida y que, aunque se acordó reanudarla a las 8:00 de la mañana de este lunes, fue horas después que se retomó, lo que ha incrementado la desesperación de la familia.

Río Cuautitlán: un punto de alto riesgo en Edomex

El Río Cuautitlán es conocido por su alto nivel de contaminación y por representar un peligro constante para quienes transitan o permanecen cerca de sus márgenes.

Las aguas negras, sumadas a la falta de vigilancia, ha hecho que se convierta en una zona favorita para los delincuentes, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Mientras tanto, los familiares de Enrique Roldán exigen respeto, responsabilidad y claridad en la información, así como la continuidad inmediata de las labores de búsqueda.

