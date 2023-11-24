¡Ten cuidado! Robos a transporte en la autopista México-Puebla no cesan

A todas horas y sin discriminar, conductores de vehículos particulares, pero sobre todo, de transportes de carga, sufren los estragos de la delincuencia y los robos sin cesar que ocurren en la autopista México-Puebla.

En conjunto con el Estado de México, es en Puebla, en donde ocurre el 50% de todos los atracos a transportistas en el país. Tan solo de enero a septiembre de este año, han ocurrido más de 40 mil asaltos al autotransporte en el punto que conecta ambas entidades.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, a nivel nacional, este crimen incrementó un 9.4% entre los meses recién señalados; es decir que de enero a septiembre se contabilizaron, al menos, 10 mil 555 robos, en comparación con este mismo periodo del año 2022, en donde se reportan 9 mil 649.

¿Cuál es el modus operandi para los robos en la México-Puebla?

Algunos de los modus operandi consisten en colocar piedras en el camino, de manera que los automovilistas bajen la velocidad para esquivarlas, o en su defecto, descender del automóvil para hacerlas a un lado; es en ese momento, que los delincuentes salen de su escondite y asaltan a su víctima.

También es común encontrar ponchallantas, o bien, clavos regados a lo largo de la carretera para forzar al conductor a tomar una pausa en su camino, y en algunos casos, bajar la guardia mientras cambian su neumático.

¿Cómo han afectado estos robos en la rutina de las personas?

El aumento de robos en esta carretera ha orillado a conductores que transitan de manera usual por esta ruta a cambiar su rutina, y así, evitar ser una víctima más de este delito.

José Alberto compartió para el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) que ya no recorre esta autopista antes de las 6 de la mañana ni después de las 10 de la noche, cuando él solía manejar por este trayecto durante el anochecer por más de 40 años, pero ahora ya no se siente seguro de hacerlo.

¿Qué tipo de mercancía es la que se roba en estos tramos de la autopista?

Si bien, el robo de transportes de carga suele ser indiscriminado, algunas de las mercancías que más han registrado pérdidas debido a los atracos son:



Varillas de construcción

Artículos de farmacia

Abarrotes variados

Entre otros

Productos que reporta Valentín Romero, actual representante de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) de Puebla y Veracruz.