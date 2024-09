Rodrigo ‘N’ recibe sentencia de 10 años tras dejar parapléjico por brutal golpiza a Roberto González

¡Sí, se pudo, sí se pudo! Así fue como Roberto González, quien hace siete años quedó cuadripléjico por una severa golpiza que recibió por parte de sus vecinos, celebró la sentencia que obtuvo su agresor.

De acuerdo con los asesores legales, Rodrigo ‘R’, fue sentenciado a 10 años y un mes de prisión por estos hechos que ocurrieron en Playa del Carmen en 2017. Además de una multa que equivale a 10 mil 300 pesos.

“En la audiencia próxima que tendremos con el juez de ejecución, trataremos de fijar los montos para una reparación de daños en el cual se podrán cubrir los gastos erogados por parte de Roberto”, explicó Marco Salvador, asesor legal.

Asimismo, se confirmó que el próximo juicio, relacionado con la esposa del agresor, se celebrará el 30 de octubre.

“Todavía falta otra carpeta que es la de María Fernanda ‘N’, pues que todavía nos acaban de dar fecha el 30 de octubre para poder empezar esta carpeta que se había quedado en etapa intermedia”, agregó.

Roberto González dejó claro que esta sentencia es un paso importante para cerrar este doloroso capítulo en su vida.

#QuintanaRoo | Rodrigo González finalmente tendrá justicia en su caso.



Su agresor, mismo que le propinó una fuerte golpiza que lo dejó cuadripléjico, fue sentenciado a 10 años de cárcel.



Diana Cano nos cuenta en #HechosMeridiano. pic.twitter.com/6jxkr5jmu0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2024

¿Por qué y cómo ocurrió la agresión de Rodrigo ‘N’ contra Roberto González?

El 20 de enero del 2017, la vida de Roberto González y Rodrigo ‘N’ cambió por completo, pues la falta de control de carácter desató una violenta agresión física y verbal por las ‘travesuras’ de un perro en el fraccionamiento ‘La Joya'.

En días recientes, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, la víctima narró cómo una irresponsabilidad de María Fernanda ‘N’ al sacar a pasear a su mascota, más una falta de tolerancia y sentido común por ambas partes, provocó una pelea que dejó daños irreparables.

“Yo estaba sacando mis maletas porque nos íbamos a ir una exposición de globos aerostático en Yucatán. Mi hijo estaba dormido en la parte de arriba y este perrito se metió, empezó a hacer destrozos, a orinar, a la hora que salió yo fui a perseguirlo para ver si estaba su dueña y sí, ahí estaba, le reclamé", detalló Roberto González.

El afectado exclamó que tras el intercambio de palabras subidas de tono, ella fue contarle lo ocurrido a su esposo, por lo que de los insultos pasaron a los golpes.

“Me empezó a mentar la madre, me empezó a ofender, cada quien se enojó y ella fue a decirle a su esposo, no sé qué cosa que el esposo llegó endemoniado, furioso, y a la hora que se mete a mi propiedad, saca un teaser y con este me electrocuta, al caerme él se me viene encima, al mismo tiempo llega su esposa y entre los dos me empiezan a golpear, hasta darme un golpe en la nuca, donde me rompen las cervicales y causan un daño a la médula espinal”, sentenció.