Rodrigo ‘N’, declarado culpable 7 años después tras dejar parapléjico por brutal golpiza a Roberto González

En Playa del Carmen, Quintana Roo , durante la tarde del 4 de septiembre, Rodrigo ‘N’ fue declarado culpable por el delito de lesiones calificadas por un juez, después de que, el pasado 20 de enero 2017, tras propinarle una brutal golpiza a Roberto González, lo dejó en estado de cuadriplejia.

De acuerdo a las autoridades, será el próximo 11 de septiembre cuando el juez determine las sanciones y la reparación del daño, además de otras audiencias para abrir una carpeta de investigación contra María Fernanda ‘N’, pareja del agresor. Es importante mencionar que, Rodrigo ‘N’, no puede ser aprehendido porque tiene medidas cautelares a su favor parte de un amparo.

#QuintanaRoo| Roberto González (@justiciarobert) fue agredido por sus vecinos hasta dejarlo cuadradripléjico, siete años más tarde recibe justicia.



La entrevista exclusiva con @Radiohen @vaitiaremateos @_otomartinez pic.twitter.com/qwESEQHioJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 5, 2024

¿Por qué y cómo ocurrió la agresión de Rodrigo ‘N’ contra Roberto González?

El 20 de enero del 2017, la vida de Roberto González y Rodrigo ‘N’ cambió por completo, pues la falta de control de carácter desató una violenta agresión física y verbal por las ‘travesuras’ de un perro en el fraccionamiento ‘La Joya'.

En días recientes, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, la víctima narró cómo una irresponsabilidad de María Fernanda ‘N’ al sacar a pasear a su mascota, más una falta de tolerancia y sentido común por ambas partes, provocó una pelea que dejó daños irreparables.

“Yo estaba sacando mis maletas porque nos íbamos a ir una exposición de globos aerostático en Yucatán. Mi hijo estaba dormido en la parte de arriba y este perrito se metió, empezó a hacer destrozos, a orinar, a la hora que salió yo fui a perseguirlo para ver si estaba su dueña y sí, ahí estaba, le reclamé", detalló Roberto González.

El afectado exclamó que tras el intercambio de palabras subidas de tono, ella fue contarle lo ocurrido a su esposo, por lo que de los insultos pasaron a los golpes.

“Me empezó a mentar la madre, me empezó a ofender, cada quien se enojó y ella fue a decirle a su esposo, no sé qué cosa que el esposo llegó endemoniado, furioso, y a la hora que se mete a mi propiedad, saca un teaser y con este me electrocuta, al caerme él se me viene encima, al mismo tiempo llega su esposa y entre los dos me empiezan a golpear, hasta darme un golpe en la nuca, donde me rompen las cervicales y causan un daño a la médula espinal.

Siete años han pasado desde que Roberto sufrió una brutal golpiza por una discusión vecinal.



Sus agresores lo dejaron cuadrapléjico, todo porque reclamó que sus perros hacían destrozos en su propiedad.



La #entrevista con @vaitiaremateos, @Radiohen y @_otomartinez en #HechosAM. pic.twitter.com/LrUrzj7acL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 27, 2024

¿Por qué tardó siete años en llegar la justicia?

Roberto cuenta que los vecinos fueron a poner la denuncia antes que ellos, pero con sus influencias y con su dinero, comenzaron a cambiar las cosas, a meter amparos, cerca de 18, pues supuestamente, con jueces tienen influencias. Les pusieron una multa de 20 mil pesos y hasta podían salir de Cancún. El juicio oral le tomó 7 años.

“Era tentativa de homicidio y lo bajaron a lesiones calificadas, esto significa que estas personas pueden pagar una multa y no tocar la cárcel, es como un castigo leve en lugar de afrontar un homicidio”, agregó.

Roberto pasó tres años en coma y ahora no podrá moverse para el resto de su vida, además de que tiene que tomar terapias y medicamentos que son costosas.