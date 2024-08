“No tengo nada que ocultar”: Nacho Cano responde a las acusaciones de contrataciones irregulares

¡Rompe el silencio! Nacho Cano contó su versión de los hechos luego que fuera acusado de contrataciones irregulares con becados para el espectáculo “Malinche”, próximo a estrenarse en México, ¿qué fue lo qué dijo? Así se defendió el exintegrante de “Mecano”.

¿De qué acusan a Nacho Cano?

En palabras del compositor y productor discográfico, las presuntas acusaciones en su contra incluyen delitos contra los derechos de los trabajadores e inmigración ilegal; sin embargo, el caso continúan en una serie de diligencias y, hasta la fecha, sigue sin conocer de manera formal cuáles son los cargos de los que se la acusa: “Esta historia de los becados que se ha hablado tanto y trabajadores irregulares tiene una explicación muy simple: ’Nosotros tenemos un espectáculo que se llama Malinche, que vamos a estrenar en México, todo con dinero privado’. Se hacen unas becas en México para los integrantes del elenco que va a estrenar allí, vienen en diciembre a las dos semanas.”.

Cano añadió que el problema comenzó con una de las becadas, que era muy conflictiva: “Se tiene que volver, no se quiere volver, se queda aquí y emite una denuncia. Posteriormente, sabemos que esa denuncia la emite para que no para pedir asilo en España, porque tiene un novio o marido o amante colombiano en México que ha sufrido ella, violencia de género, es decir, el personaje interesante”.

Respecto a los supuestos delitos de contratación ilegal, el exintegrante de Mecano destacó que los jóvenes que lo acompañan en el musical tienen un número de prácticas a la semana, no mayor en minutaje, a dos o tres horas a la semana en el escenario: “tienen que tenerlo porque no de eso se trata, no se ha echado a ningún trabajador”.

Nacho Cano asegura que se defenderá y dará la cara: “No tengo nada que ocultar”

El compositor y productor puntualizó que no tiene nada que ocultar y dará la cara ante cada acusación en su contra: “Y que sepan que cada vez que me den con cinco yo daré con cincuenta y cinco, porque no tengo nada que ocultar, que cuando me llame el juez mire y las preguntas responderé”.

De igual forma, señaló que las denuncias podrían provenir de ciertos líderes de gobierno: “Todo parece un montaje de la banda de (Pedro) Sánchez, o la banda de (Nicolás) Maduro, o la banda de Maduro y de Sánchez y de (José Luis Rodríguez) Zapatero, o como lo quieran llamar para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias, que tienen dinero de Venezuela, que tienen dinero público”.