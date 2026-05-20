“¿Yo por qué?”: Rosa Icela evade responder sobre paradero de Rocha Moya

La ausencia de respuestas claras desde el gobierno federal sobre el caso de Rubén Rocha Moya volvió a encender las críticas. Esta vez fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien intentó esquivar los cuestionamientos sobre el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa con una frase que recordó a uno de los episodios más polémicos de la política mexicana reciente: el famoso “¿Y yo por qué?”.

La funcionaria fue interceptada por medios de comunicación al finalizar una conferencia sobre trabajos de búsqueda coordinados por la Secretaría de Gobernación. Ahí, lejos de aclarar la situación de Rubén Rocha Moya, optó por deslindarse del tema.

“¿Gobernación sabe dónde está Rocha Moya?”, preguntó la prensa.

“¿Yo por qué? Ahora sí que yo por qué”, respondió entre risas nerviosas y evasivas.

Rosa Icela evita hablar de Rocha Moya pese a ser la encargada de la política interna

La reacción no pasó desapercibida. Y es que la Secretaría de Gobernación es, en teoría, la principal instancia encargada de la interlocución política y la estabilidad interna del país. Por ello, periodistas insistieron en cuestionarle si había mantenido comunicación con Rocha Moya o si existía preocupación por la situación en Sinaloa.

Desde hace 19 días no se conoce públicamente el paradero del mandatario sinaloense, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la secretaria se limitó a repetir que el tema ya había sido abordado durante la conferencia matutina presidencial.

“No hago llamados, hoy no fue el tema”, respondió cuando se le preguntó si había intentado contactar al gobernador con licencia.

🚨 Rosa Icela Rodríguez fue cuestionada sobre el paradero de Rubén Rocha Moya… y soltó una respuesta que encendió las redes: “¿Y yo por qué?”.



El gobernador de Sinaloa lleva más de dos semanas fuera del foco público.



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La insistencia de la prensa continuó. Algunos reporteros le recordaron que, como responsable de la política interna, le correspondería dar seguimiento a un caso de ese nivel. Pero la funcionaria volvió a cerrar la conversación.

“A ver, yo nomás digo, ya dijo la presidenta en la mañanera que hay investigaciones”, reiteró antes de intentar abandonar el Salón Juárez de Bucareli.

Crecen las dudas sobre la situación en Sinaloa

El silencio alrededor de Rocha Moya ocurre en medio de una creciente presión política y de seguridad en Sinaloa. Aunque el gobierno federal insiste en que las instituciones continúan operando, las evasivas han comenzado a generar más preguntas que respuestas.

Incluso cuando se le preguntó directamente si estaba garantizada la seguridad en el estado, Rosa Icela Rodríguez volvió a desmarcarse.

“Me remito a lo que dijo el Gabinete de Seguridad”, respondió.

