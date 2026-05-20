¡Que no te multen! Así aplica el Hoy No Circula este miércoles
Consulta qué vehículos descansan por el Hoy No Circula este miércoles en Ciudad de México y Estado de México para evitar sanciones y contratiempos.
Si planeas salir este miércoles 20 de mayo de 2026 en la Ciudad de México o el Estado de México, más vale revisar el programa Hoy No Circula antes de encender el motor y así evitar una multa de varios miles de pesos.
¿Qué autos no circulan este miércoles 20 de mayo de 2026?
De acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes, este miércoles deberán suspender su circulación los vehículos con:
- Engomado rojo
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche.
Los automóviles con holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos e híbridos, están exentos del programa.
¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?
Además de las 16 alcaldías de la CDMX, el programa también opera en varios municipios del Valle de México en el Estado de México.
Los municipios donde aplica el Hoy No Circula son:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Las autoridades recomiendan revisar diariamente el programa, especialmente durante temporada de calor y contingencias ambientales, ya que las restricciones pueden cambiar.
Atención 👇— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) May 18, 2026
Engomado verde🟩Terminación en placas 1 y 2
📅 Tienes hasta el 30 de mayo de 2026 para cumplir con la verificación
📲 Agenda tu cita en: https://t.co/c2L6TS9OyK pic.twitter.com/viAiFyaBgZ
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Ignorar el programa puede salir bastante caro. Los conductores que circulen cuando no les corresponde podrían recibir una multa que va de los 2 mil a más de 3 mil pesos, dependiendo de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y resguardo.
Por eso, autoridades capitalinas recomiendan verificar placas, holograma y calendario antes de salir.
¿Qué vehículos están exentos del programa?
No todos los automóviles tienen restricciones. Estos vehículos sí pueden circular normalmente:
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Autos con holograma 0 y 00
- Motocicletas
- Transporte público
- Vehículos de emergencia
- Autos conducidos por personas con discapacidad con permiso autorizado
También algunos vehículos de servicios urbanos y transporte escolar pueden quedar exentos bajo ciertas condiciones.
El programa busca reducir los niveles de contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, una de las regiones con mayor concentración vehicular del país.
La medida se aplica desde hace varios años y forma parte de las estrategias ambientales para disminuir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.
Durante temporadas de altas temperaturas y baja circulación de viento, las autoridades ambientales mantienen monitoreo constante para evitar contingencias atmosféricas.