¡Que no te multen! Así aplica el Hoy No Circula este miércoles

Si planeas salir este miércoles 20 de mayo de 2026 en la Ciudad de México o el Estado de México, más vale revisar el programa Hoy No Circula antes de encender el motor y así evitar una multa de varios miles de pesos.

¿Qué autos no circulan este miércoles 20 de mayo de 2026?

De acuerdo con las disposiciones ambientales vigentes, este miércoles deberán suspender su circulación los vehículos con:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche.

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como vehículos eléctricos e híbridos, están exentos del programa.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la CDMX, el programa también opera en varios municipios del Valle de México en el Estado de México.

Los municipios donde aplica el Hoy No Circula son:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Las autoridades recomiendan revisar diariamente el programa, especialmente durante temporada de calor y contingencias ambientales, ya que las restricciones pueden cambiar.

Atención 👇

Engomado verde🟩Terminación en placas 1 y 2

📅 Tienes hasta el 30 de mayo de 2026 para cumplir con la verificación

📲 Agenda tu cita en: https://t.co/c2L6TS9OyK pic.twitter.com/viAiFyaBgZ — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) May 18, 2026

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir bastante caro. Los conductores que circulen cuando no les corresponde podrían recibir una multa que va de los 2 mil a más de 3 mil pesos, dependiendo de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y resguardo.

Por eso, autoridades capitalinas recomiendan verificar placas, holograma y calendario antes de salir.

¿Qué vehículos están exentos del programa?

No todos los automóviles tienen restricciones. Estos vehículos sí pueden circular normalmente:

Vehículos eléctricos e híbridos

Autos con holograma 0 y 00

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos conducidos por personas con discapacidad con permiso autorizado

También algunos vehículos de servicios urbanos y transporte escolar pueden quedar exentos bajo ciertas condiciones.

El programa busca reducir los niveles de contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, una de las regiones con mayor concentración vehicular del país.

La medida se aplica desde hace varios años y forma parte de las estrategias ambientales para disminuir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

Durante temporadas de altas temperaturas y baja circulación de viento, las autoridades ambientales mantienen monitoreo constante para evitar contingencias atmosféricas.

