El ‘rostro Mar-a-Lago': La tendencia en cirugía estética que se volvió el sello del círculo cercano a Donald Trump

En el universo de Donald Trump, la imagen (rostro) nunca ha sido un detalle menor. En torno a Mar-a-Lago, su resort en Palm Beach que ha funcionado como punto de encuentro político, social y hasta empresarial para su círculo cercano, comenzó a tomar forma una estética tan reconocible que ya recibió un nombre propio.

No se trata de una categoría médica ni de un procedimiento específico, sino de una manera de verse. Medios internacionales han empezado a llamar 'rostro Mar-a-Lago' a una combinación de piel muy tensa, labios más voluminosos, rellenos faciales visibles, bronceado marcado y rasgos que buscan notarse más que pasar desapercibidos.

La tendencia rompe con una vieja regla no escrita de Washington, donde los retoques estéticos solían buscar discreción. Según cirujanos, algunos pacientes ligados al nuevo entorno trumpista (como Kimberly Guilfoyle, Laura Loomer y Kristi Noem) llegan pidiendo justo lo contrario: que se note que 'se hicieron algo'.

¿Qué es el 'rostro Mar-a-Lago'?

El término toma su nombre de Mar-a-Lago, la residencia y club privado de Trump en Florida, un espacio que Reuters ha documentado como centro frecuente de reuniones políticas y de negocios alrededor del presidente y su familia. Desde ahí, la etiqueta comenzó a usarse para describir una estética asociada a su órbita pública.

El look suele relacionarse con botox visible, rellenos en labios y pómulos, piel estirada y una apariencia más cargada que la tendencia 'natural' que durante años dominó en otras élites políticas y sociales.

Más que una moda aislada, el 'rostro Mar-a-Lago' ha sido descrito como una estética de pertenencia. No solo comunica acceso a procedimientos costosos, sino cercanía con una forma de poder donde lo ostentoso, lo visible y lo exagerado tienen valor propio.

Laura Loomer was a perfectly normal looking lady until cheek and lip fillers, bronzer, and clown make-up gave her the "Mar a Lago Mistress" makeover. All so she could ingratiate herself to a rapist old enough to be her grandpa.



Don't talk to me about "Gender affirming care." pic.twitter.com/AZofk6YNIZ — Patrick S. Tomlinson (@stealthygeek) September 13, 2024

Lo que dicen los especialistas

La evidencia más sólida de la tendencia está en los testimonios de cirujanos. Troy Pittman, quien trata a figuras cercanas al círculo de Donald Trump ha visto un cambio claro: si antes sus pacientes querían verse mejor sin que se notara, ahora algunos buscan un resultado más evidente.

En la misma línea, la cirujana Anita Kulkarni dijo que ha recibido solicitudes para empujar el rostro fuera del rango de lo que considera normal y que, en algunos casos, ha preferido rechazar esos pedidos.

Incluso, los especialistas han expresado una alta preocupación sobre la 'ceguera de percepción', es decir, la dificultad de ciertos pacientes para detectar cuándo los retoques ya se volvieron excesivos.

Esta tendencia no se trata sólo de 'arreglos' sino de cómo, en el círculo del mandatario estadounidense, hasta la cara puede funcionar como una credencial de pertenencia.