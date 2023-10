Braulio Álvarez, bailarín de ballet, el rosto de México en Japón

El Ballet de Japón, uno de los más exigentes de todo el mundo y que está por cumplir 60 años de existencia tiene como solista a un hombre extranjero, se trata de Braulio Álvarez, el mexicano que es uno de los Rostros de México en Japón.

Jorge Zarza conversa a Braulio Álvarez, quien es el primer extranjero que lleva siete años en Japón, pero que no deja de soñar en montar coreografías en México y Europa.

Sin embargo, comparte que todo es debido al trabajo y la constancia que le han permitido llegar hasta Japón, en donde aún es extraño escuchar que un extranjero, sobre todo mexicano, se dedica al ballet.

“La suerte uno la crea, para que tengas suerte de que te vean y que te elijan, tienes que trabajar. Si no trabajas aunque te vean nadie te va a elegir no hay qué elegir, uno se crea su propia suerte, hay cosas que uno no puede cambiar, obviamente, si uno no está listo cómo quieres que te vean, que te elijan”, expresó el bailarín.