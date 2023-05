Jueza absuelve a Roxana Ruiz por exceso de legítima defensa contra su violador

En los juzgados penales del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, la jueza absolvió de responsabilidad a Roxana Ruiz, quien había sido sentenciada a seis años y dos meses de prisión por excederse en la legítima defensa al defenderse de su violador Isaí “N”.

Sin embargo, aún faltan tres días para que la otra parte apele la sentencia.

El viernes pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Roxana Ruiz, quien recibió una sentencia de seis años por matar a su violador, está libre de culpa.



A través de un comunicado, dio a conocer que desistió de ejercer acción penal en contra de la joven, luego de que se di a conocer la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl.

La Fiscalía del Edomex detalló que que instruyó a la Fiscalía Central para la Atención de los delitos Vinculados a la Violencia de Género, a traer el caso de Roxana Ruiz para su análisis, cuya conclusión fue que la joven de 23 años actuó en legítima defensa.

Roxana Ruiz tiene 23 años y durante nueve meses estuvo en la cárcel acusada de haber asesinado a su violador Sinaí “N” quien amenazó con matarla en el año 2021. Luego de darse a conocer su sentencia de seis años y dos meses de prisión, hoy es contundente y con voz suave y pausada dice convencida: “Yo pude haber sido parte de la cifra (de feminicidios) y me castigan por defenderme y estar viva”.

¿Quién es Roxana Ruiz?

La joven, quien dice participar en un colectivo de mujeres en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex) recuerda los días en prisión y que ella no es la única que ha vivido una situación así.

Recuerda, por ejemplo el caso de Tomasa, una señora que lleva siete años presa de 47 que tiene que estar encerrada por matar a su pareja, quien ejercía violencia sobre ella.

Y así, calcula que el “90 por ciento” de las mujeres que se le acercaron en la cárcel vivían situaciones similares a la de ella, violadas, incluso por sus propios familiares.

Entrevistada en espacios informativos de Fuerza Informativa Azteca, Roxana Ruiz admite que no tenía el contexto de la violencia que las mujeres sufren pero al salir de prisión se dio cuenta por lo que se integró a la Asamblea Nos Queremos Vivas Neza con quienes trabaja en temas para erradicar la violencia feminicida.

Su mirada parece quedarse en un punto fijo del estudio de televisión, mientras escucha la siguiente pregunta, no duda en responder cómo ha vivido los dos últimos años:

“Es muy doloroso y muy triste y me duele más el saber de que yo pude haber sido parte de ellas, parte de vivas en la memoria porque ¿Quién iba a alzar la voz por mi? ¿Mi mamá? Por eso es que acudo a las marchas, voy cuando me es posible, porque me hubiera gustado que si yo hubiese perdido la vida, que gracias a Dios no fue así, pues igual apoyaran a mi mamá, que acudieran a mis marchas, no sé... mi mente ... mi mente viaja en una forma bien fea”, dice con la voz entrecortada.