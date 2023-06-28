Rusia lanza bombardeo contra un restaurante en Kramatorsk, Ucrania

Autoridades de Ucrania han elevado este miércoles a 10 las víctimas mortales del bombardeo de Rusia de ayer martes contra un restaurante del centro de la ciudad de Kramatorsk, según ha informado el jefe de gabinete de la Presidencia ucraniana, Andri Yermak.

Entre los heridos por el bombardeo un bebé de ocho meses y tres niños

El bombardeo ha dejado al menos 60 heridos de distinta gravedad en el sitio, entre ellos un bebé de ocho meses, según el último balance.

Entre las víctimas mortales, hay tres niños. Los equipos de rescate sospechan que varias personas siguen atrapadas debajo de los escombros.

El bombardeo dañó edificios y vehículos

En el ataque quedaron parcialmente destruidos edificios de apartamentos, locales comerciales, automóviles, una oficina de correos y otros edificios. La Fiscalía investiga los hechos como un posible crimen de guerra.

Terroristas de Rusia deben ser llevados ante tribunales

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, dijo que el ataque demostró a Ucrania y al mundo que Rusia merecía "solo la derrota y un tribunal, juicios justos y legales contra todos los asesinos y terroristas rusos", dijo el mandatario ucraniano.

Volodímir Zelensky, pidió llevar ante un tribunal a los "asesinos y terroristas rusos" por el bombardeo contra Kramatorsk, en la región de Donetsk.

Zelensky también hizo referencia al aniversario de un ataque ruso contra un centro comercial en la localidad ucraniana de Kremenchuk, que dejó más de una veintena de fallecidos.

Exactamente en el aniversario del ataque de los terroristas rusos a Kremenchuk, en el centro comercial, cuando murieron 22 personas, los salvajes rusos volvieron a disparar misiles contra el distrito de Kremenchuk", declaró en un discurso.

Periodistas entre los heridos por el bombardeo

El escritor colombiano Héctor Abad compartía la cena en el restaurante junto al excomisionado de Paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez, ambos compatriotas suyos, cuando un ataque ruso con misiles golpeó el centro de Kramatorsk, en el este de Ucrania.

Fue "un sonido muy fuerte, muy seco, y todo empezó a volar", ha dicho Jaramillo. "Caí al suelo; fue como si hubiera caído un rayo", ha explicado. "Cuando logré levantarme vi que Victoria estaba muy pálida, quieta, sentada; aunque la llamábamos, no reaccionaba", recuerda.

"Había muchos gritos de desesperación, de horror, y gente que corría, periodistas, mujeres, jóvenes, mayores", relata Abad. "Y luego empezaron a llegar ambulancias y gente, socorristas, médicos", agrega el escritor.

Abad y Jaramillo viajaron a Ucrania para participar en la feria del libro de Kiev, donde presentaron al público ucranio la iniciativa ¡Aguanta Ucrania!, impulsada por Jaramillo, la campaña busca transmitir apoyo a este país desde América Latina, y dar a conocer la realidad ucrania en esa parte del mundo.

Héctor Abad, periodista de renombre, autor de El olvido que seremos, éxito literario del 2020. Jaramillo es un político colombiano, y uno de los principales negociadores del acuerdo de paz firmado en 2016 con las guerrillas de las FARC.

Kramatorsk ha sido objeto varias veces por bombardeos de Rusia

Situada al oeste de Bajmut, ciudad devastada por la batalla más larga del conflicto, Kramatorsk ha sido objeto varias veces de los bombardeos rusos. El más mortífero ha sido el de la estación de Kramatorsk en abril de 2022, que dejó 61 muertos y más de 160 heridos. Kramatorsk es de facto la capital regional del Este del país desde que las ciudades de Donetsk y Luhansk fueron capturadas por los separatistas prorusos en 2014.

La ciudad que tenía 150,000 habitantes antes de la invasión de Rusia a Ucrania, es una de las más grandes que aún están bajo control ucraniano en el este asediado. Se encuentra a unos 30 kilómetros de la línea del frente.

En abril del año pasado, más de 60 personas murieron en Kramatorsk tras un ataque con misiles en la estación de tren de la ciudad.

También hace exactamente un año que un centro comercial en la ciudad de Kremenchuk fue atacado por bombardeos rusos, matando al menos a 18 personas.

Este último ataque se produce cuando Zelensky dijo que la contraofensiva de Ucrania avanzaba en todos los frentes.