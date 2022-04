Rusia acusa a occidente de pedir a Ucrania atacarla

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia señaló que los países de occidente pidieron abiertamente a Ucrania atacar a Moscú, por lo que la portavoz, Maria Zakharova, dijo que deberían tomar en cuenta las advertencias de una respuesta inmediata.

Autoridades de Rusia informaron que en el sur del país se registraron una serie de explosiones y un incendio en un depósito de municiones. Actos que un funcionario ucraniano calificó de “venganza y karma”.

De igual forma, Rusia acusó a la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OSCE) de entregar información sobre la ubicación de las fuerza rusas a la tropas de Ucrania, sin embargo no dieron pruebas de dichas acusaciones.

No obstante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que la región de Donetsk proporcionará las pruebas con las que cuenta de la intervención de la OSCE.

Reuters

La OSCE tiene una misión de monitoreo en el este de Ucrania, donde los separatistas respaldados por Rusia han estado luchando contra el ejército ucraniano desde 2014.

Rusia ataca estación de tren Lyman en Ucrania

Autoridades ucranianas acusaron a las fuerzas rusas de atacar la estación de tren Lyman, en la región de Donbas, donde se registró un incendio y se podía ver humo negro saliendo del complejo.





“Aterrizó un proyectil allí, y los almacenes con traviesas de madera de ferrocarril ahora están ardiendo”, dijo Vladislav Liubchenko del Servicio de Mantenimiento de Vías Ferroviarias.

El comando militar de Ucrania dijo a principios de esta semana que Rusia estaba tratando de bombardear la infraestructura ferroviaria de Ucrania para interrumpir el suministro de armas de países extranjeros.

Además, una residente de Ucrania que se encontraba en la estación Lyman relató para la agencia Reuters que el pasado 25 de abril su casa también fue bombardeada por el Ejército de Rusia, y ahí murió su perro.

“A eso de las 8:30 am hubo un paro. Apenas logramos escapar. No hay electricidad, vivimos en el sótano y cocinamos en fogatas. No tenemos adónde ir”, dijo la residente.