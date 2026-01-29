Ruta del ataque armado contra los diputados de MC en Culiacán ¿qué se sabe de la agresión?

Tras el violento ataque que sufrieron los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán, Sinaloa, autoridades desplegaron un intenso operativo que hasta el día de hoy no ha dado resultados.

Así fue el ataque en el Congreso del Estado de Sinaloa

Todo comenzó en las instalaciones del Congreso del Estado, durante una comparecencia legislativa. Los diputados solicitaron salir antes de tiempo para viajar a la capital sin imaginar que serían blanco de un ataque armado.

Alrededor del mediodía, sobre el bulevar Niños Héroes en el cruce con Domingo Rubí, los legisladores fueron interceptados por al menos tres sujetos encapuchados, quienes dispararon en repetidas ocasiones.

Testigos relatan que aún se pueden ver manchas de sangre y esquirlas de bala en la zona. La violencia del ataque dejó a Torres en estado crítico y a Montoya gravemente herida, perdiendo un ojo, pero fuera de peligro inmediato.

Huida de los agresores y vehículos abandonados

Tras el ataque, los agresores abandonaron el primer vehículo en el que intentaron escapar. Minutos después, la línea de emergencias 911 recibió el reporte de la unidad, confirmando que fue dejada a unos kilómetros del lugar del crimen.

Posteriormente, sobre la avenida Rafael Buelna, los delincuentes despojaron una camioneta de una conocida empresa de pan para continuar su fuga rumbo al poniente de la ciudad.

Más tarde, la camioneta fue abandonada en un supermercado del sector Valle. Testigos señalan que los tres hombres vestían de negro y portaban armas largas, y hasta el momento siguen prófugos de la justicia.

Estado de salud de los diputados de MC

La Fiscalía General del Estado confirmó que se investiga el caso como homicidio calificado en grado de tentativa. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se activaron protocolos inmediatos para localizar a los responsables, aunque aún se desconoce el móvil del ataque.

En cuanto a los legisladores, Sergio Torres permanece en terapia intensiva, además de que tuvo que ser trasladado a otro hospital para recibir atención médica especializada.

En cuanto a Elizabeth Montoya, se reportó que la legisladora ya está despierta y fuera de peligro, pese a haber perdido un ojo.

¿Qué sigue en la investigación?

Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencia física para dar con los responsables del ataque.

La ruta seguida por los agresores y el abandono de los vehículos será clave para esclarecer los hechos y esclarecer el móvil del crimen, mientras que Movimiento Ciudadano clama justicia no solo para los diputados, sino para un estado ya rebasado por la violencia.