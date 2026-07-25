Cansados de la inseguridad, pobladores de Huaquechula incendiaron patrullas

En Huaquechula, Puebla, habitantes incendiaron tres patrullas luego de la detención de un hombre señalado por el presunto robo de un tractocamión. El enojo surgió después de que pobladores aseguraran que desconocían el paradero del detenido tras ser trasladado por las autoridades.

El hecho ocurrió en la comunidad de Soto y Gama, en un municipio que en los últimos días también ha registrado homicidios y un feminicidio, lo que ha incrementado la preocupación entre sus habitantes.

¿Por qué quemaron tres patrullas en Huaquechula?

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos localizaron un tractocamión con reporte de robo y retuvieron al presunto responsable hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y fuerzas federales.

Tras la detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad ministerial. Sin embargo, la falta de información sobre su situación provocó el descontento de un grupo de habitantes, quienes se apoderaron de dos patrullas estatales y una municipal, para después prenderles fuego. Las tres unidades quedaron completamente calcinadas.

¿Qué dijeron las autoridades sobre los hechos?

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que durante el incidente únicamente se registraron daños materiales y confirmó que el presunto responsable quedó a disposición del Ministerio Público.

Por su parte, el presidente municipal de Huaquechula, Raúl Marín, condenó los hechos y pidió a la población evitar actos de justicia por propia mano.

El alcalde aseguró que el municipio mantiene coordinación con autoridades estatales y federales para esclarecer los recientes hechos violentos y llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por información no confirmada.

El incendio de las patrullas ocurre en un contexto de violencia que ha puesto bajo presión al municipio.

En los últimos cuatro días se han registrado cinco ejecuciones presuntamente relacionadas con la disputa entre grupos delictivos, además de un caso de feminicidio, hechos que han generado preocupación entre la población.

El Ayuntamiento de Huaquechula también difundió un comunicado en el que condenó los actos de violencia, expresó solidaridad con las personas afectadas y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantener la calma y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales.