Julián LeBarón: Buscará la gubernatura de Chihuahua con Somos México.

El reconocido activista y derechohabiente civil, Julián LeBarón, anunció formalmente sus intenciones de competir por la gubernatura del estado de Chihuahua. Su postulación de cara a los próximos comicios de 2027 se concretará a través de la plataforma de la nueva fuerza electoral del país, el partido político "Somos México".

A pesar de encabezar este esfuerzo en las urnas, el chihuahuense detalló que mantendrá su estatus como ciudadano independiente, confirmando que no se afiliará de manera oficial al instituto político que respalda sus aspiraciones. Esta decisión busca preservar la esencia de su perfil ciudadano frente a las estructuras tradicionales de los partidos.

El activista @julianlebaron buscará la candidatura a la gubernatura de Chihuahua por el nuevo partido político @SomosMxMexico, aunque no se afiliará al instituto político.



Vía @IrvingPineda https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/xEiw0U3ZrW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Las banderas políticas de LeBarón y el respaldo de comunidades clave

El anuncio del activista marca una reconfiguración en el escenario político del norte del país, trasladando su agenda de justicia social al terreno de la competencia electoral. Durante la presentación de su proyecto, LeBarón delineó los tres ejes fundamentales que guiarán su plataforma en la entidad.



La defensa irrestricta del derecho a la vida y la seguridad de las familias chihuahuenses .

. La protección de la libertad individual frente a los abusos institucionales.

El resguardo y la garantía de la propiedad privada en todo el territorio del estado.

Asimismo, extendió un agradecimiento público al pueblo menonita y a la comunidad tarahumara, sectores de los que destacó el sufrimiento que han padecido a causa de la violencia, invitándolos a construir de manera conjunta una alternativa política real. "Juntos caminamos por todo el país, conocimos el dolor de la impunidad", declaró al recordar los años de movilización social y exigencia de justicia que anteceden a su postulación.

El impacto de Somos México en el escenario del norte del país

El lanzamiento de esta candidatura representa el primer gran movimiento del recién creado partido Somos México para posicionarse en una de las gubernaturas más disputadas de la frontera. Al cobijar a una figura de alto perfil mediático pero sin exigirle una militancia formal, la organización busca atraer el voto de los sectores desencantados con las opciones partidistas tradicionales.

Los analistas locales anticipan que la incorporación de Julián LeBarón a la contienda estatal polarizará el debate sobre la seguridad pública y el combate a la impunidad, dos de las principales problemáticas que aquejan a Chihuahua y que han formado parte del discurso histórico de la familia LeBarón.