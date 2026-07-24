Fox rompe el silencio y sale en defensa de Ernesto Ruffo: acusa una justicia con dos varas

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, recibió el respaldo del expresidente Vicente Fox y de exgobernadores y líderes del PAN, quienes calificaron como una persecución política el proceso judicial que enfrenta por el presunto delito de contrabando de combustible. Durante una reunión en Guadalajara, exigieron una investigación imparcial y transparente, al asegurar que el caso presenta irregularidades, falta de valoración de pruebas y un proceso opaco.

Los panistas también acusaron un “doble rasero” en la aplicación de la justicia al señalar que, mientras Ruffo enfrenta un proceso penal y el congelamiento de sus cuentas bancarias, otros políticos vinculados a Morena, como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, no han sido investigados con el mismo rigor pese a los señalamientos en su contra. Además, pidieron esclarecer las redes de robo de combustible que operan en el país y garantizar un proceso apegado al Estado de derecho.